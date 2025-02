Μόναχο: Υπέκυψαν 2χρονο αγόρι και 37χρονη που είχαν τραυματιστεί στην επίθεση του Αφγανού οδηγού αυτοκινήτου

Ένα αγόρι 2 ετών και μία 37χρονη γυναίκα υπέκυψαν τελικά στα τραύματά τους, το Σάββατο (15.022025), δύο ημέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό τους στην επίθεση με αυτοκίνητο στο Μόναχο. Δράστης είναι ο Αφγανός Φαρχάντ Ν. που έπεσε πάνω σε πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για διαδήλωση.

Ο 24χρονος Αφγανός που σκόρπισε τον τρόμο στο Μόναχο συνελήφθη επί τόπου και έχει ομολογήσει την πράξη του, η οποία, σύμφωνα με την αξιολόγηση της εισαγγελίας, είχε ισλαμιστικό κίνητρο.

Το πρόσωπο του Αφγανού bodybuilder, ο οποίος το πρωί της Πέμπτης (13.02.2025) έριξε το αυτοκίνητο που οδηγούσε πάνω σε εκατοντάδες ανθρώπους στο κέντρο της βαυβαρικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 30 άτομα κυκλοφόρησε ήδη στα social media.

Ο 24χρονος Farhad N. τραυμάτισε τουλάχιστον 30 άτομα, ρίχνοντας το Mini Cooper του πάνω στο πλήθος στο Μόναχο.

The Afghan attacker posted this just 6 days before the attack in Munich that injured at least 30 people.



Farhad N. had thousands of followers in TIkTok and Instagram before his accounts were deleted. pic.twitter.com/oDwQxiu87c