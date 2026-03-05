Μονταρισμένο βίντεο του Λευκού Οίκου από τις επιθέσεις στο Ιράν με πλάνα από το «Call of Duty»

Ο Λευκός Οίκος ανέβασε στον επίσημο λογαριασμό του στα social media ένα μονταρισμένο βίντεο που συνδύαζε πλάνα από το παιχνίδι «Call of Duty» με αποσπάσματα από αμερικανικά πυραυλικά πλήγματα στο εσωτερικό του Ιράν. Το μοντάζ διάρκειας 1 λεπτού, με λεζάντα «Courtesy of the Red, White & Blue», έχει συγκεντρώσει σχεδόν 40 εκατομμύρια προβολές στο X (πρώην Twitter).

Πολλοί δήλωσαν ότι σοκαρίστηκαν βλέποντας το απόσπασμα του «Call of Duty» να χρησιμοποιείται από τον Λευκό Οίκο για τον πόλεμο στο Ιράν.

Courtesy of the Red, White & Blue. pic.twitter.com/kTO0DZ56IJ — The White House (@WhiteHouse) March 4, 2026

«Νομίζουν ότι ο πόλεμος είναι ένα βιντεοπαιχνίδι», έγραψε ο Πολ Ρίκοφ, ιδρυτής της οργάνωσης Independent Veterans of America και σθεναρός επικριτής του Τραμπ. Το χαρακτήρισε «ανάρμοστο, ανήθικο και απαράδεκτο».

«Απουσιάζουν από το “βιντεοπαιχνίδι” οι Ιρανές μαθήτριες που ανατινάχτηκαν σε κομμάτια & οι Αμερικανοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν», έγραψε ο καθηγητής του Χάρβαρντ και πρώην πρόεδρος της NAACP Κορνέλ Γουίλιαμ Μπρους.

Yes, it’s real. pic.twitter.com/4AVBZsgwmY — Call of Duty Black Ops 7 Informer (@CODBO7Informer) March 4, 2026

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει απορρίψει το ενδεχόμενο ο αμερικανικός στρατός να ευθύνεται για πλήγμα σε δημοτικό σχολείο κοριτσιών στο Ιράν κατά τη διάρκεια των αρχικών κοινών αμερικανοϊσραηλινών επιδρομών, από τις οποίες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 168 παιδιά, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Επίσης έξι Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν από ιρανικό πλήγμα στο Κουβέιτ.