Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε ρωσική αεροπορική βάση στην Κριμαία προκλήθηκε από έκρηξη πυρομαχικών της αεροπορίας και ότι δεν υπήρξαν θύματα, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Το ρωσικό υπουργείο ανέφερε ότι δεν υπήρξε επίθεση και η βάση δεν υπέστη ζημιές σε στρατιωτικό εξοπλισμό, σύμφωνα με την ανακοίνωση που επικαλούνται τα ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

“Αρκετά πυρομαχικά που προορίζονταν για την αεροπορία εξερράγησαν μέσα σε αποθήκη που βρίσκεται σε έδαφος του στρατιωτικού αεροδρομίου Σάκι, κοντά στην περιοχή Νοβοφεντόριβκα”, διευκρινίζει η ανακοίνωση του υπουργείου τονίζοντας ότι η αποθήκη δεν αποτέλεσε στόχο πυρών ή βομβαρδισμών.

Νωρίτερα σήμερα τρεις αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο Reuters ότι άκουσαν αρκετές ισχυρές εκρήξεις και είδαν μαύρο καπνό να υψώνεται από την κατεύθυνση μιας ρωσικής αεροπορικής βάσης στη Νοβοφεντόριβκα στη δυτική Κριμαία.

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν επίσης καπνό να υψώνεται στην περιοχή.

#Crimea today. It is assumed that the explosion occurred at the Novofedorivka military airfield near the city of Saka.



Video taken from Tsaplienko telegram channel. pic.twitter.com/B4gZ1mtxHZ