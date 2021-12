Άνδρας άνοιξε πυρ σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών που βρίσκεται νοτιοανατολικά της Μόσχας σκοτώνοντας δύο πολίτες και τραυματίζοντας άλλους τέσσερις μεταξύ των οποίων ένα παιδί, ενώ στη συνέχεια ο συνελήφθη, μεταδίδει το πρακτορείο TASS επικαλούμενο αστυνομικές πηγές.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έπειτα από διένεξη που προκλήθηκε όταν ο φύλακας ζήτησε από τον άνδρα που εισήλθε στο κέντρο να φορέσει την μάσκα του, εκείνος έβγαλε όπλο και άρχισε να πυροβολεί», δήλωσε πηγή του πρακτορείου.

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν επιβεβαίωσε στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης VKontakte το περιστατικό όπως και ότι ο δράστης συνελήφθη.

Από τα πυρά του δράστη σκοτώθηκε μια υπάλληλος του κέντρου εξυπηρέτησης πολιτών και ένας πολίτης -επισκέπτης.

