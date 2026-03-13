Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ανώτατοι κληρικοί του Ιράν αμφισβητούν την ικανότητά του να κυβερνήσει

Η σοβαρή κατάσταση της υγείας του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, προκαλεί έντονη πολιτική αναταραχή στο εσωτερικό της χώρας.

Και αυτό γιατί υπάρχουν πληροφορίες πως ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει τραυματιστεί και αδυνατεί να επικοινωνεί τακτικά με αξιωματούχους του Ιράν και θεσμούς του κράτους.

Σύμφωνα με το Iran International, μεταξύ των πιο έντονων επικριτών της κατάστασης βρίσκονται δύο ισχυροί κληρικοί: ο Ali Asghar Hejazi, αναπληρωτής προσωπάρχης του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη Ali Khamenei, και ο Ali Reza Arafi, νομικός του προσωρινού Συμβουλίου Ηγεσίας.

Η κριτική τους επικεντρώνεται τόσο στη φυσική κατάσταση του νέου ηγέτη όσο και στην ικανότητά του να διαχειριστεί τις πολιτικές και διοικητικές υποθέσεις της χώρας.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ορισμένοι κύκλοι επιδιώκουν την επιστροφή της εξουσίας στο προσωρινό Συμβούλιο Ηγεσίας, θεωρώντας ότι μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα την πολιτική κρίση.

Οι δύο κληρικοί εκφράζουν επίσης ανησυχίες για την αυξανόμενη επιρροή των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και τον ενισχυμένο ρόλο στρατιωτικών στελεχών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Παράλληλα, πηγές που ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμες ανέφεραν ότι ο Ali Asghar Hejazi επέζησε από πρόσφατη ισραηλινή επίθεση, διαψεύδοντας προηγούμενες αναφορές σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης που τον ήθελαν νεκρό.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αβεβαιότητας στο Ιράν, μετά τον θάνατο του Ali Khamenei και τη συγκρότηση προσωρινού Συμβουλίου Ηγεσίας. Στο συμβούλιο αυτό συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της κυβέρνησης Masoud Pezeshkian και ο επικεφαλής της Δικαιοσύνης Gholam-Hossein Mohseni-Ejei.

Η ανακήρυξη του Mojtaba Khamenei ως νέου ανώτατου ηγέτη έχει προκαλέσει αμφιβολίες και ανησυχίες σχετικά με την ικανότητά του να ασκήσει αποτελεσματικά την εξουσία. Μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί δημόσια, ενώ δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα εικόνες ή βίντεο του.

Η δημοσιοποίηση του πρώτου γραπτού μηνύματός του την Πέμπτη ενίσχυσε περαιτέρω τα ερωτήματα για την κατάσταση της υγείας του και τη δυνατότητά του να ηγηθεί της χώρας.