Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο πιθανότερος νέος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν – Η διαφωνία που καθυστερεί την επίσημη ανακοίνωση

Το πρόσωπο που θα αναλάβει καθήκοντα νέου ανώτατου ηγέτη της χώρας, διαδεχόμενο τον Αλί Χαμενεΐ ανακοίνωσε ότι έχει ήδη επιλέξει η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων του Ιράν.

Όπως δήλωσε ο Μοχσέν Χεϊνταρί, μέλος της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων, μιλώντας στο ISNA, «η πλειοψηφία της Συνέλευσης του Ιράν ενέκρινε τον υποψήφιο που θεωρήθηκε ο καταλληλότερος για τη θέση». Παρά την απόφαση, οι αρχές δεν έχουν αποκαλύψει μέχρι στιγμής την ταυτότητα του προσώπου που επιλέχθηκε για να αντικαταστήσει τον Αλί Χαμενεΐ. Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, τον γιο του Αλί Χαμενεΐ που σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα της κοινής επιχείρησης ΗΠΑ και Ισραήλ.

Ο αγιατολάχ Μοχσέν Χεϊνταρί Αλεκασίρ, δήλωσε σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα από το Nournews ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν ήταν δυνατή μια συνεδρίαση με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων προκειμένου να πραγματοποιηθεί η τελική ψηφοφορία. Πρόσθεσε ότι έχει επιλεγεί υποψήφιος, με βάση τη συμβουλή του Αλί Χαμενεΐ ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν θα πρέπει να είναι κάποιος τον οποίο «μισεί ο εχθρός» αντί να τον επαινεί.

«Ακόμα και ο Μεγάλος Σατανάς (ΗΠΑ) έχει αναφέρει το όνομά του», δήλωσε ο ανώτερος κληρικός για τον επιλεγμένο διάδοχο, λίγες ημέρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο γιος του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, 56 ετών, θα ήταν μια «απαράδεκτη» επιλογή για αυτόν.

Ένας αξιωματούχος από την επαρχία Χορασάν δήλωσε ότι η διαδικασία επιλογής της ιρανικής ηγεσίας έχει ήδη ολοκληρωθεί και ότι ο νέος ηγέτης έχει αποφασιστεί. Τόνισε επίσης πως οι πληροφορίες που υποστηρίζουν ότι η Συνέλευση των Ειδικών δεν έχει ακόμη καταλήξει σε απόφαση είναι αβάσιμες και παραπλανητικές. Όπως ανέφερε, το μόνο που απομένει πλέον είναι η επίσημη ανακοίνωση του ονόματος από τον αντιπρόεδρο της Συνέλευσης των Ειδικών, Αγιατολάχ Χασέμ Χοσεϊνί Μπουσεχρί.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως στη Συνέλευση των Ειδικών προέκυψε μια περιορισμένη διαφωνία σχετικά με τη διαδικασία λήψης της τελικής απόφασης: αν δηλαδή αυτή θα έπρεπε να προκύψει έπειτα από κανονική συνεδρίαση με φυσική παρουσία των μελών ή αν θα μπορούσε να ανακοινωθεί χωρίς να ακολουθηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν και από τοποθετήσεις αγιατολάδων, το βασικό ζήτημα είναι ότι οι συνεχιζόμενες πολεμικές επιχειρήσεις δεν επέτρεψαν μέχρι στιγμής στη Συνέλευση των Ειδικών να συγκληθεί, ώστε να επικυρώσει και να ανακοινώσει επισήμως την εκλογή του νέου ανώτατου ηγέτη.

Από την πλευρά του Ισραήλ εκτιμάται ότι η Συνέλευση θα συνεδριάσει σύντομα στην ιερή πόλη Κομ, στο Ιράν, προκειμένου να προχωρήσει στην ανακοίνωση του διαδόχου. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Αβιχάι Αντραΐ, δήλωσε ότι μετά την πτώση του «τυράννου Χαμενεΐ», όπως τον χαρακτήρισε, το ιρανικό καθεστώς επιχειρεί να ανακτήσει την εικόνα του και να επιλέξει νέο ηγέτη.

Την ίδια στιγμή, στο εσωτερικό του ιρανικού καθεστώτος διαμορφώνεται η άποψη ότι η ανακοίνωση του ονόματος του νέου ανώτατου ηγέτη είναι απαραίτητη, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία αναδιοργάνωσης της εξουσίας. Με μια τέτοια κίνηση, η Τεχεράνη επιδιώκει να καταστήσει σαφές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι η επιλογή του επόμενου ηγέτη αποτελεί αποκλειστικά εσωτερική υπόθεση του Ιράν.

Ωστόσο, μια πρόωρη ανακοίνωση ενέχει σημαντικούς κινδύνους, καθώς υπάρχει ο φόβος ότι ο διάδοχος του Χαμενεΐ θα μπορούσε να αποτελέσει άμεσο στόχο και να χάσει τη ζωή του σε πιθανή επίθεση της ισραηλινής αεροπορίας.