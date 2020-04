Δεύτερη διαδικτυακή εκδήλωση φιλοξένησε ο κιθαρίστας των Pink Floyd, David Gilmour μαζί με την οικογένειά του επί τη ευκαιρία της έκδοσης του καινούργιου μυθιστορήματος της συζύγου του και για χρόνια συνεργάτιδας του, Polly Samson.

Το «Theater for Dreamers» διαδραματίζεται στην Ύδρα των αρχών της δεκαετίας του 1960, και ένας από τους χαρακτήρες είναι ο Leonard Cohen που για ένα διάστημα ζούσε εκεί.

Στην πρώτη διαδικτυακή εκδήλωση για το μυθιστόρημα, ο Gilmour τραγούδησε τα «So Long, Marianne» και «Bird on the Wire» του Cohen. Αυτή τη φορά, σκάβει πιο βαθιά στον κατάλογο των τραγουδιών του Καναδού και ανασύρει το «Fingerprints» από το άλμπουμ του 1977 «Death of a Ladies Man». Στο 15:45 του βίντεο, μπορεί κανείς να τον απολαύσει στο τραγούδι, με την έφηβη κορούλα του, Romany και άλλα μέλη της οικογένειάς του να συμμετέχουν στα φωνητικά.

Προς το τέλος του βίντεο -στο 32:30- ο Gilmour και η οικογένειά του τραγουδούν το «Hey, That’s No way to Say Goodbye» από το άλμπουμ του 1967 «Songs of Leonard Cohen». Το κοινό άκουσε για πρώτη φορά το «Fingerprints» το 1977, αλλά η Samson είπε ότι ξεκίνησε ως ποίημα. Και αυτό, όπως και πολλά τραγούδια από το άλμπουμ «Death of a Ladies Man», ο Cohen δεν το έπαιξε ποτέ ζωντανά (δεν ήταν ευχαριστημένος με τη δουλειά που έκανε στο άλμπουμ ο παραγωγός Phil Spector).

Σε κάποιο άλλο σημείο, οι Gilmour και Samson λένε ότι λίγα πράγματα εκτός από Cohen άκουσαν τον χρόνο που πέρασε. Και ο Gilmour λέει ότι, σήμερα, το αγαπημένο του τραγούδι είναι το «Going Home» από το LP του 2012 του Cohen «Old Ideas».

Αρχικά, η Samson προγραμμάτιζε τουρνέ για την παρουσίαση του «Theater for Dreamers», αλλά η πανδημία την ανάγκασε να πατήσει το κουμπί «παύση». Παρ’ όλα αυτά, οι δύο διαδικτυακές εκδηλώσεις είναι μια σπάνια ευκαιρία να δει κανείς τον Gilmour να παίζει μουσική. Από την τουρνέ του 2016 «Rattle That Lock» και μετά δεν έχει πατήσει το πόδι του σε καμία σκηνή και, μάλιστα, προχώρησε σε δημοπρασία για καλό σκοπό μεγάλου μέρους της συλλογής του από κιθάρες.

