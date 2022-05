Ο Τζο Μπάιντεν σήμερα το απόγευμα γνωστοποίησε ότι οι ΗΠΑ δεν σχεδιάζουν να στείλουν στην Ουκρανία πυραυλικά συστήματα που μπορούν να φτάσουν στη Ρωσία.

Οι ΗΠΑ έχουν παράσχει στην Ουκρανία μεγάλη στρατιωτική βοήθεια από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στη γειτονική της χώρας στις 24 Φεβρουαρίου.

Πρόσφατα δημοσιεύματα κυρίως του Αμερικανικού Τύπου, όπως των New York Times και της ιστοσελίδας του CNN, ανέφεραν ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν ετοιμαζόταν να στείλει προηγμένα πυραυλικά συστήματα μεγάλου βεληνεκούς στο Κίεβο.

Ως τέτοια συστήματα αναφέρονταν για παράδειγμα τα GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) και τα HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).

Ωστόσο, ο κ. Μπάιντεν το απέρριψε σήμερα.

