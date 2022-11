Διάγγελμα προς τον αμερικανικό λαό απηύθυνε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν για τις ενδιάμεσες εκλογές στη χώρα.

«Η δημοκρατία μας έχει δοκιμαστεί τα τελευταία χρόνια, αλλά οι Αμερικανοί μίλησαν με τις ψήφους τους. Δεν ξέρουμε όλα τα αποτελέσματα ακόμα, αλλά είμαι αισιόδοξος. Οι ψηφοφόροι έδειξαν τις ανησυχίες τους», τόνισε αρχικά ο Τζο Μπάιντεν.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα αναδείξουν τη νέα σύνθεση του Κογκρέσου, με τους Ρεπουμπλικανούς να κερδίζουν τον έλεγχο της Βουλή των Αντιπροσώπων. Μαίνεται ακόμα η μάχη για την Γερουσία, η οποία θα κριθεί από τα αποτελέσματα σε τρεις πολιτείες, στη Τζόρτζια, την Αριζόνα και τη Νεβάδα.

«Καλή μέρα για τη Δημοκρατία και την Αμερική. Η Δημοκρατία είναι αυτό που είμαστε. Δεν γνωρίζουμε ακόμα όλα τα αποτελέσματα. Δεν συνέβη το κόκκινο κύμα που προέβλεπαν αρκετοί. Εγώ ένιωθα καλά καθ΄όλη τη διαδικασία και ήμουν αισιόδοξος. Είχαμε τις καλύτερες ενδιάμεσες εκλογές από το 1996. Οι ψηφοφόροι μίλησαν καθαρά για τις ανησυχίες του. Για το οικονομικό κόστος, την ασφάλεια και πολλά ακόμη. Θέλω να ευχαριστήσω τους νέους, που ψήφισαν σε ποσοστά ρεκόρ, για να αντιμετωπίσουν τη βία των ενόπλων, την κλιματική αλλαγή και άλλα σημαντικά ζητήματα.

Οι ψηφοφόροι είναι ενοχλημένοι. Ήταν αρκετά δύσκολα τα τελευταία χρόνια για αρκετούς ανθρώπους, με την πανδημία, την οικονομία. Είμαι αισιόδοξος ότι το κοινό θα αγκαλιάσει όλα αυτά που έχουμε κάνει για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα και είμαστε ακόμα στην αρχή αυτής της διαδικασίας.

Αν κοιτάξουμε τις δημοσκοπήσεις, η πλειοψηφία των Αμερικανών υποστηρίζει την οικονομική ατζέντα της κυβέρνησής μας. Ανεξάρτητα από τα τελικά αποτελέσματα είμαι έτοιμος να εργαστώ για τα ζητήματα της Δημοκρατίας μας. Όταν γυρίσω από τη σύνοδο των G20 θα καλέσω τους αξιωματούχους και των δύο κομμάτων για να συνεργαστούμε πάνω σε αυτά».

Ενωτικός ο Μπάιντεν

Ο Τζο Μπάιντεν εμφανίστηκε ενωτικός λέγοντας μεταξύ άλλων πως θα συνεργαστεί με τους Ρεπουμπλικάνους όμως δεν πρόκειται να δεχθεί μέτρα για να αυξηθεί και άλλο ο ήδη υψηλός πληθωρισμός στις ΗΠΑ.

«Είμαι έτοιμος να δεχτώ συμβιβασμούς για το καλό του αμερικανικού λαού», τόνισε χαρακτηριστικά, λέγοντας πως «δεν χρειάζεται να τσακωνόμαστε κάθε μέρα, το μέλλον των ΗΠΑ είναι πολλά υποσχόμενο».

«Θυμηθείτε ποιοι στο δ…λο είμαστε («Remember who the hell we are»), είμαστε οι ΗΠΑ» αναφερόμενος στο μεγαλείο και τα επιτεύγματα του αμερικανικού έθνους. «Δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορούμε να κάνουμε» τόνισε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για τις προθέσεις του ενόψει των προεδρικών εκλογών το 2024 στις ΗΠΑ αποκάλυψε πως θέλει να είναι εκ νέου υποψήφιος, όμως θα το συζητήσει πρώτα με την οικογένειά του και μετά θα αποφασίσει με τη νέα χρονιά.

Παράλληλα τόνισε πως αν ο Ντόναλντ Τραμπ κατέβει και πάλι υποψήφιος για τον Λευκό Οίκο, θα πρέπει να διασφαλιστεί, με βάση το Σύνταγμα, πως δεν θα επανέλθει στην εξουσία.