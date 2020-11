Μπαράκ Ομπάμα – Spotify: Σινάτρα, Fleetwood Mac αλλά και… Eminem

Ο Μπαράκ Ομπάμα αποκάλυψε την προσωπική του playlist στο Spotify. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ κοινοποιεί κάθε χρόνο την καλοκαιρινή λίστα αναπαραγωγής με σύγχρονη μουσική από καλλιτέχνες, όπως οι Frank Ocean, Outkast και J. Cole.

Η νέα συλλογή του Μπαράκ Ομπάμα είναι μια ειδική επιλογή τραγουδιών που λάτρευε την περίοδο που διέμενε στον Λευκό Οίκο. Ο… προκάτοχος του Ντόναλντ Τραμπ κοινοποίησε τη λίστα αναπαραγωγής προς τιμήν του νέου του βιβλίου «A Promised Land».

«Η μουσική έπαιζε πάντα σημαντικό ρόλο σε όλη μου τη ζωή και αυτό ήταν ιδιαίτερα αληθινό κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου» έγραψε ο Μπαράκ Ομπάμα σε ανάρτησή του στο Facebook μαζί με ένα στιγμιότυπο οθόνης της playlist.

Η λίστα Ομπάμα με 20 τραγούδια περιλαμβάνει μια εκλεκτική γκάμα διαφόρων μουσικών ειδών και εποχών – από το «Lose Yourself» του Eminem έως το «The Thrill Is Gone» του B.B. King και το «Rhiannon» των Fleetwood Mac.

Στην ίδια ανάρτηση στο Facebook, ο Ομπάμα περιέγραψε μερικές από τις συναντήσεις του με τους καλλιτέχνες τα τραγούδια των οποίων συμπεριέλαβε στη λίστα αναπαραγωγής του Λευκού Οίκου. «Ενώ έλεγχα τις σημειώσεις μου πριν από τις συνομιλίες, άκουγα το “My 1st Song” του Jay-Z ή το “Luck Be a Lady” του Φρανκ Σινάτρα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στον Λευκό Οίκο, η Μισέλ και εγώ προσκαλέσαμε καλλιτέχνες όπως ο Στίβι Γουόντερ και η Γκλόρια Εστέφαν για να διεξάγουν απογευματινά σεμινάρια με νέους πριν από βραδινές μουσικές παραστάσεις στην Ανατολική Αίθουσα σημειώνει ο Μπαράκ Ομπάμα.

«Και υπήρχαν όλα τα είδη των παραστάσεων που θα θυμάμαι για πάντα – όπως η Beyoncé που ερμήνευσε το “At Last” για τον πρώτο μας χορό στην τελετή ορκωμοσίας, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ που έκανε σερενάτα στη Μισέλ στην Ανατολική Αίθουσα με το “Michelle”… Έτσι, προς τιμήν του βιβλίου μου που θα κυκλοφορήσει αύριο, σκέφτηκα να δημιουργήσω μια λίστα αναπαραγωγής με μερικά από αυτά τα τραγούδια. Ελπίζω να το απολαύσετε».

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ συμπεριέλαβε στην αγαπημένη του λίστα, Μπομπ Ντίλαν (The Times They Are A-Changin’), Sade (Cherish the Day), Beyonce (Halo), Μπρους Σπρίνγκστιν (The Rising) U2 (Beautiful Day).

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ