Τον Ντέσμοντ Τούτου αποχαιρέτησε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα με μια ανάρτησή του στο Twitter.

Ο Ντέσμοντ Τούτου «υπήρξε φίλος, μέντορας και φάρος ηθικής για μένα και τόσους άλλους», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Οικουμενικό πνεύμα, ο αρχιεπίσκοπος Τούτου είχε τις ρίζες του στον αγώνα για την ελευθερία και την δικαιοσύνη στην χώρα του, αλλά αγωνιούσε επίσης για την αδικία όπου και αν εκδηλωνόταν».

Ο πρώην πρόεδρος Τζίμι Κάρτερ και η σύζυγός του «ενώθηκαν στο πένθος ολόκληρου του κόσμου».

«Η ανθρώπινη ζεστασιά του και η ενσυναίσθηση μας έστειλαν ένα πνευματικό μήνυμα για την αιωνιότητα».

Archbishop Desmond Tutu was a mentor, a friend, and a moral compass for me and so many others. A universal spirit, Archbishop Tutu was grounded in the struggle for liberation and justice in his own country, but also concerned with injustice everywhere. pic.twitter.com/qiiwtw8a5B