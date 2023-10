Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Γαλλία μία μέρα μετά τη δολοφονία ενός καθηγητή που έπεσε νεκρός από το μαχαίρι ενός 20χρονου ο οποίος φώναζε «Αλάχου Ακμπάρ», ενώ δέχεται μπαράζ απειλών για βόμβες.

Η κατάσταση γίνεται απελπιστική για τους κατοίκους της Γαλλίας και τους τουρίστες, καθώς οι απειλές για βόμβες πέφτουν βροχή… Ήδη το πρωί εκκενώθηκε το Λούβρο, το Ανάκτορο των Βερσαλλιών και ένας σιδηροδρομικός σταθμός μετά από φόβους για ύπαρξη βομβών.

Εκατοντάδες άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι, ενώ βίντεο με τουρίστες να απομακρύνονται από το διασημότερο μουσείο της Γαλλίας, το Λούβρο, έκαναν το γύρο του διαδικτύου.

Λίγο αργότερα, παρόμοια ήταν η κατάσταση που διαμορφώθηκε και στο Ανάκτορο των Βερσαλλιών. Όσοι θέλησαν να θαυμάσουν από κοντά το μεγαλειώδες ανάκτορο κλήθηκαν να το εγκαταλείψουν άρον άρον.

Σχεδόν την ίδια ώρα, ένα ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε σε σιδηροδρομικό σταθμό του Παρισιού. Ο σταθμός Gare de Lyon χρειάστηκε να εκκενωθεί κι αυτός.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν οι αρχές της Γαλλίας είναι σε ετοιμότητα.

