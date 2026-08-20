Κόσμος

Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο: 8 νεκροί και 33 τραυματίες, ζημιές και φωτιές σε υποδομές

Στη συνοικία Σολομιάνσκι, οι ψηλότεροι όροφοι εννιαώροφης πολυκατοικίας κατέρρευσαν κι εκδηλώθηκε πυρκαγιά
κίεβο
Επίθεση στο Κίεβο / Φωτό αρχείου / REUTERS/Gleb Garanich
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ασταμάτητες είναι οι επιθέσεις που εξαπολύει η Ρωσία προς το Κίεβο με αποτέλεσμα, αυτή τη φορά, 8 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί ακόμη να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας (DSNS), πολυκατοικίες και αποθήκες του Κιέβου αποτέλεσαν επίσης στόχο της «μαζικής επίθεσης» της Ρωσίας που σημειώθηκε την Πέμπτη ενώ τουλάχιστον 33 άτομα τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις.

Όπως ενημερώνει το BBC, οι αρχές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασώσουν όσους έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια των κατεστραμμένων κτιρίων, ενώ ομάδες διάσωσης έχουν ήδη ανασύρει δύο επιζώντες από τα συντρίμμια.

Στην περιοχή Μπρόβαρι, στα περίχωρα του Κιέβου, σκοτώθηκε άνδρας και τραυματίστηκε δεύτερος, συμπλήρωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Τιμούρ Τκατσένκο.

«Ως τις 03:20, συνέπειες της επίθεσης του εχθρού είχαν αναφερθεί σε πάνω από 12 τοποθεσίες στις συνοικίες Νταρνίτσκι, Σβιατοσίνσκι και Σολομιάνσκι (…) Πολυκατοικίες, δομή υγείας και εκπαιδευτικός θεσμός υπέστησαν ζημιές. Εκδηλώθηκαν πυρκαγιές σε αποθήκες που εκτείνονται σε μεγάλη επιφάνεια», ανέφερε ακόμη η στρατιωτική διοίκηση Κιέβου.

Νωρίτερα, η ίδια πηγή είχε δώσει προκαταρκτικό απολογισμό που έκανε λόγο για δυο νεκρές.

«Στη συνοικία Σολομιάνσκι, οι ψηλότεροι όροφοι εννιαώροφης πολυκατοικίας κατέρρευσαν κι εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Σε άλλη διεύθυνση, κόσμος παγιδεύτηκε στο εσωτερικό πολυκατοικίας», ανέφερε από την πλευρά του ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο.

Παράλληλα, η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε πως εισήλθαν πύραυλοι στον εναέριο χώρο, από βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση, στις περιφέρειες Πολτάβα και Χάρκοβο, μεταξύ άλλων.

Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία, οι αεροπορικές επιδρομές εντείνονται και στις δυο πλευρές των συνόρων, αυξάνοντας τις απώλειες στις τάξεις των αμάχων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
113
90
67
63
50
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Τραμπ δηλώνει ότι θα συναντηθεί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν εντός του έτους: «Η Βόρεια Κορέα έχει 57 πυρηνικά όπλα»
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε ότι διατηρεί «πολύ καλή σχέση» με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη - Οι εκτιμήσεις ειδικών για το πυρηνικό οπλοστάσιο της Πιονγκγιάνγκ
Κιμ Γιονγκ Ουν, Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo