Σφοδρή επίθεση στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χρησιμοποιώντας μάλιστα πρωτοφανείς χαρακτηρισμούς.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του ο Ερντογάν είπε πως «σήμερα είδαμε την υπογραφή του Μπάιντεν σε μια σοβαρή συμφωνία για παροχή όπλων στο Ισραήλ. (…) Κύριε Μπάιντεν πήρες το μέρος των Αρμενίων στην αποκαλούμενη “Γενοκτονία”. Τώρα δυστυχώς γράφεις ιστορία με τα αιματοβαμμένα χέρια σου σε αυτό το ατύχημα, στην επίθεση κατά της Γάζας, (…) που έκανε μάρτυρες εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες».

Biden is making history with “his blood soaked hands” in Gaza by approving a massive precision guided missiles to Israel, Erdogan says pic.twitter.com/G8s4B0DPuO