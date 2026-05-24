Μπαχρέιν: Ισόβια κάθειρξη σε 9 άτομα για συνεργασία με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν

Μπορεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή να έχει μπει σε μια φάση αποκλιμάκωσης για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης για τον τερματισμό του, όμως το Μπαχρέιν δεν ξεχνάει ότι υπέστη σοβαρές ζημιές κατά την διάρκειά του, από πολλαπλές επιθέσεις του Ιράν.

Για τον λόγο αυτό εξάλλου, δικαστήριο του Μπαχρέιν καταδίκασε 9 κατηγορούμενους σε ισόβια κάθειρξη και άλλους 3 σε κάθειρξη τριών ετών για συνεργασία με το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Όπως ανέφερε σήμερα (24.05.2026) το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, είχαν στόχο να διαπράξουν «εχθρικές και τρομοκρατικές ενέργειες» εναντίον του Μπαχρέιν.

Οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται στη συγκέντρωση πληροφοριών για ευαίσθητες τοποθεσίες και διευκόλυνση οικονομικών συναλλαγών, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν είχε κάνει γνωστό την 9η Μαΐου 2026 πως είχε συλλάβει 41 ανθρώπους που θεωρούσε πως συνδέονταν με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Το υπουργείο είχε πει πως οι αρχές ασφαλείας είχαν αποκαλύψει μια ομάδα που συνδεόταν με τους Φρουρούς, την ώρα που έρευνες της εισαγγελίας αφορούσαν επίσης υποθέσεις που συνδέονταν με την επικρότηση των ιρανικών επιθέσεων.

Το Ιράν πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον στόχων στο Μπαχρέιν και σε άλλα αραβικά κράτη του Κόλπου, που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, αφού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο εναντίον του την 28η Φεβρουαρίου 2026.