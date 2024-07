Μπέντζαμιν Νετανιάχου: Αιφνιδιαστική επίσκεψη στη Ράφα – Μίλησε με στρατιώτες των IDF και υποσχέθηκε «πλήρη νίκη» του Ισραήλ  

Aιφνιδιαστική επίσκεψη στη Ράφα, τη πόλη της νότιας Γάζας, στα σύνορα με την Αίγυπτο, πραγματοποίησε σήμερα (18.07.2024) ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν είχε ανακοινώσει από πριν την επίσκεψη αυτή στη Γάζα, ενώ συνοδευόταν από μεγάλο αριθμό δυνάμεων ασφαλείας. Φορώντας ένα αλεξίσφαιρο γιλέκο, ο Νετανιάχου συναντήθηκε και μίλησε με Ισραηλινούς στρατιώτες που επιχειρούν στον παλαιστινιακό θύλακα.

Μιλώντας στα στρατεύματα είπε πως η απόκτηση του ελέγχου του διαδρόμου Φιλαδέλφειας («Philadelphi Corridor») και του συνοριακού περάσματος της Ράφα «είναι κρίσιμος για το επόμενο στάδιο του πολέμου κατά της Χαμάς».

Ο Νετανιάχου έχει υποσχεθεί ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να ελέγχει τα σύνορα της Γάζας με την Αίγυπτο ακόμη και μετά από μια πιθανή συμφωνία με τη Χαμάς για κατάπαυση πυρός και την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, κάτι που η παλαιστινιακή οργάνωση λέει ότι δεν θα αποδεχτεί.

“What’s next? The north”



From Netanyahu’s visit to the occupied Rafah Crossing between Gaza and Egypt, he was recorded asking the soldiers what to do next. They responded by suggesting initiating another war in the “north,” referring to Lebanon. pic.twitter.com/8mMX81Q8Jh