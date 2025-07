Μπλακ άουτ «παρέλυσε» την Τσεχία – «Για πρωτόγνωρη κατάσταση» έκανε λόγο ο πρωθυπουργός Φιάλα

Συναγερμός σήμανε σήμερα (04.07.2025) στην Τσεχία, λόγω εκτεταμένου μπλακ άουτ που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας,

Για «πρωτόγνωρη κατάσταση» έκανε λόγο ο πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα, με τις αρμόδιες αρχές στην Τσεχία να είναι σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν τα μεγάλης έκτασης προβλήματα που έχει προκαλέσει το μπλακ άουτ.

Από το μπλακάουτ σταμάτησαν για λίγο τα δρομολόγια αμαξοστοιχιών του μετρό στην Πράγα, με τις αρχές να αποδίδουν το συμβάν σε τεχνική βλάβη, σημειώνοντας πως δεν υπάρχουν ενδείξεις για κυβερνοεπίθεση ή τρομοκρατική ενέργεια.

Massive blackout in the Czech Republic



As a result of power outages in Prague, the metro stopped working, and most tram and trolleybus lines were halted. Hundreds of people were stranded in elevators, and ATMs stopped working. However, the capital’s airport remained unaffected.… pic.twitter.com/wVuZvFB5V2