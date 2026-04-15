Μπλόκο στα social media για τους ανηλίκους από την ΕΕ: Η Φον ντερ Λάιεν παρουσίασε νέα εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας

Η εφαρμογή της ΕΕ για την επαλήθευση της ηλικίας στις πλατφόρμες των social media είναι έτοιμη και θα τεθεί σύντομα σε χρήση, δήλωσε την Τετάρτη (15/4/2026) η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με τα κράτη μέλη να προχωρούν σε οργανωμένο σχέδιο για τον περιορισμό της πρόσβασης των ανήλικων στα social media, κάτι στο οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα.

Μετά την πρωτοποριακή απαγόρευση των social media για τα παιδιά που θέσπισε η Αυστραλία πέρυσι, ένας αυξανόμενος αριθμός ευρωπαϊκών χωρών εξετάζει τη θέσπιση δικών τους περιορισμών, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για τον αντίκτυπο των κοινωνικών μέσων στην υγεία και την ασφάλεια των ανηλίκων. Η Ελλάδα μάλιστα είναι μία από τις χώρες που θα ακολουθήσει το πρότυπο της Αυστραλίας και από την επόμενη χρονιά θα απαγορέψει την πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα social media.

«Προχωράμε με πλήρη ταχύτητα και αποφασιστικότητα στην επιβολή των ευρωπαϊκών κανόνων μας. Καθιστούμε υπεύθυνες τις διαδικτυακές πλατφόρμες που δεν προστατεύουν επαρκώς τα παιδιά μας», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με το Reuters.

Η εφαρμογή, η οποία θα είναι συμβατή τόσο με κινητές συσκευές όσο και με υπολογιστές, θα απαιτεί από τους χρήστες να ανεβάσουν το διαβατήριό τους ή την ταυτότητά τους για να επιβεβαιώσουν την ηλικία τους ανώνυμα, είπε.

Η εν λόγω εφαρμογή που δοκιμάζεται ήδη πιλοτικά στη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Δανία και την Κύπρο, είναι, σύμφωνα με την Κομισιόν, τεχνικά έτοιμη και σύντομα διαθέσιμη για χρήση από τους πολίτες.

«Αυτή η εφαρμογή παρέχει στους γονείς, τους δασκάλους και τους φροντιστές ένα ισχυρό εργαλείο για την προστασία των παιδιών, διότι θα έχουμε μηδενική ανοχή για εταιρείες που δεν σέβονται τα δικαιώματα των παιδιών μας», πρόσθεσε η φον ντερ Λάιεν.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν «γνωρίζουμε ότι η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να δώσει στα παιδιά απίστευτες ευκαιρίες. Μπορούν να μαθαίνουν πιο γρήγορα μέσω διαδραστικών εργαλείων. Μπορούν να παραμένουν συνδεδεμένοι με τους φίλους και τις οικογένειές τους. Μπορούν να έχουν πρόσβαση σε έναν πλούτο γνώσεων και να εξερευνήσουν τον κόσμο πολύ πέρα από τους τοίχους της τάξης. Και αυτές οι τεχνολογίες μπορούν επίσης να τα βοηθήσουν να αναπτύξουν πολύτιμες δεξιότητες.

Αλλά γνωρίζουμε επίσης πολύ καλά ότι αυτά τα οφέλη συνοδεύονται από κινδύνους όσον αφορά την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο, η κατάσταση είναι εξαιρετικά ανησυχητική. Ένα παιδί στα έξι δέχεται εκφοβισμό στο διαδίκτυο. Ένα παιδί στα οκτώ εκφοβίζει κάποιο άλλο παιδί».

Σύμφωνα με την ίδια «Οι πλατφόρμες social media προσφέρουν εξαιρετικά εθιστικά σχέδια, ατέλειωτο scrolling που τροφοδοτεί τον εθισμό, σύντομα βίντεο και εξαιρετικά εξατομικευμένο περιεχόμενο. Ο χρόνος που τα παιδιά μας περνούν κοιτάζοντας οθόνες δεν ήταν ποτέ τόσο υψηλός, και αυτός είναι ο χρόνος που δεν περνούν στην παιδική χαρά ή με τους συνομηλίκους τους. Και όσο περισσότερο χρόνο περνούν στο διαδίκτυο, τόσο πιο πιθανό είναι να εκτεθούν σε επιβλαβές και παράνομο περιεχόμενο από διαδικτυακούς θηρευτές. Είναι δουλειά των γονέων να μεγαλώνουν τα παιδιά τους και όχι των πλατφορμών».

Όπως ανακοίνωσε η Κομισιόν, αυτή η εφαρμογή, η οποία ακολουθεί το παράδειγμα των εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν μετά την πανδημία της COVID-19, θα επιτρέπει στους χρήστες να αποδεικνύουν την ηλικία τους κατά την πρόσβαση σε διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως ακριβώς τα καταστήματα ζητούν ταυτότητα σε άτομα που αγοράζουν αλκοολούχα ποτά.

Τουλάχιστον δώδεκα ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Βρετανία και η Νορβηγία, έχουν θεσπίσει ή εξετάζουν τη θέσπιση νομοθεσίας που καθορίζει ελάχιστα όρια ηλικίας, συνήθως μεταξύ 13 και 16 ετών, για τη χρήση των social media.

Μιλώντας στην ίδια συνέντευξη Τύπου, η Χέννα Βίρκουνεν, επικεφαλής ψηφιακών θεμάτων της ΕΕ, δήλωσε ότι η Ένωση σχεδιάζει να θεσπίσει έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό συντονισμού για να διασφαλίσει την εφαρμογή της επαλήθευσης ηλικίας στα διάφορα εθνικά συστήματα.

Αν και δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί δεσμευτική νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον Νοέμβριο έκθεση ψηφίσματος με την οποία ζητείται η θέσπιση ελάχιστης ηλικίας 16 ετών για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε όλα τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή αναπτύσσει ένα εναρμονισμένο σύστημα ψηφιακής επαλήθευσης από πέρυσι.