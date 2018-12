Μπλόκο στον Ερντογάν – Οι δυνάμεις του Άσαντ μπήκαν στο Μανμπίτς

Ενώ ο Ερντογάν δεν το κρύβει ότι ετοιμάζεται να εισβάλει στην περιοχή Μανμπίτς με στόχο να ελέγξει τις περιοχές ανατολικά του Ευφράτη και να πετύχει ακόμη ένα χτύπημα κατά των Κούρδων, όμως η Μόσχα ήδη έστειλε μήνυμα ότι είναι αντίθετη και τώρα φαίνεται πως και οι Κούρδοι μπαίνουν στο ίδιο παιχνίδι.

Μόλις προχθές η Μόσχα διαμήνυσε ότι τις περιοχές που εγκαταλείπουν οι Αμερικανοί θα πρέπει να τις καταλάβουν οι δυνάμεις του Άσαντ, βάζοντας εμμέσως πλην σαφώς μπλόκο στον Ερντογάν.

Σήμερα οι Κούρδοι διαμηνύουν ότι θέλουν ακριβώς το ίδιο. Να μπουν ανάμεσα σε αυτούς και τα τουρκικά στρατεύματα, δηλαδή, οι δυνάμεις του Άσαντ.

Το YPG διεμήνυσε ότι προσκαλεί τις δυνάμεις της κυβέρνησης της Συρίας να αναλάβουν τον έλεγχο των περιοχών απ’ όπου αποσύρονται οι δυνάμεις των Κούρδων και ειδικά του Μανμπίτς και να προστατεύσουν αυτές τις περιοχές από την τουρκική εισβολή.

Καθώς το καθεστώς Άσαντ στηρίζεται από τη Μόσχα είναι σαφές ότι η Ρωσία θέλει να σταματήσει την προέλαση των τουρκικών δυνάμεων και να δώσει επιπλέον χώρο στις κυβερνητικές δυνάμεις.

“Ξαφνικά” μετά την κίνηση του Τραμπ που άνοιξε τον δρόμο για μεγαλύτερη τουρκική διείσδυση στη Συρία, έρχεται η Μόσχα που ως τώρα κάνει “μπίζνες” με την Άγκυρα να μπει σφήνα ώστε να ανακοπεί η προέλαση των τουρκικών δυνάμεων… και οι Κούρδοι που ως τώρα έβλεπαν ως ασπίδα τους Αμερικανούς τους αντικαθιστούν με τις κυβερνητικές δυνάμεις που με τη σειρά τους έχουν τη στήριξη των Ρώσων…

