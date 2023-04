Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα «αντιταχθεί σε κάθε κατάχρηση» από τη Ρωσία της προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, δήλωσε σήμερα (02.04.2023) ο Ζοζέπ Μπορέλ, σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Η ανάληψη από τη Ρωσία της προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ταιριάζει για πρωταπριλιάτικο αστείο», σχολίασε επίσης ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

«Παρόλο που είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Ρωσία δεν σταματά να παραβιάζει την ουσία του ίδιου του νομικού πλαισίου του ΟΗΕ» πρόσθεσε.

Russia taking over today @UN Security Council presidency is fitting for April fools’ day



Despite being a permanent member of the Security Council, Russia continuously violates the very essence of the UN legal framework



The EU will stand against any abuse by Russian presidency