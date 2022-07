Λίγες ώρες πριν ο Μπόρις Τζόνσον ανακοινώσει ότι παραιτείται από την ηγεσία των Συντηρητικών, ο Economist θυμήθηκε τις ημέρες που ήταν δήμαρχος του Λονδίνου… Το γνωστό περιοδικό γύρισε πίσω στο 2012 και με το πρωτοσέλιδό του ισοπέδωσε τον πρωθυπουργό της Βρετανίας.

Το πρωτοσέλιδο του Economist έχει τίτλο: «Η πτώση του κλόουν» και μια κωμικοτραγική «πτήση» του Μπόρις Τζόνσον. Το στιγμιότυπο είναι από το μακρινό 2012, κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων στην Βρετανία.

Ο Μπόρις Τζόνσον είχε εμφανιστεί ως δήμαρχος του Λονδίνου στο Victoria Park και επιχείρησε να γλιστρήσει πάνω σε ένα συρματόσχοινο, κουνώντας πέντε μέτρα πάνω από το έδαφος δύο μικρά σημαιάκια του Ηνωμένου Βασιλείου.

Boris Johnson is resigning. He leaves Britain in a dangerous state: the time when everything was possible is over https://t.co/brOwVBKw3s pic.twitter.com/tPd98Inbhu