Την έρευνα για τα πάρτι κατά την περίοδο του lockdown μέσα στην Ντάουνινγκ Στριτ παρέλαβε ο Μπόρις Τζόνσον, ενώ το πόρισμα ενδεχομένως να εντείνει την πίεση επί του βρετανού πρωθυπουργού για να παραιτηθεί.

Ο Μπόρις Τζόνσον θα κάνει τοποθέτηση για το πόρισμα σχετικά με τα πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ στην Βουλή των Κοινοτήτων και, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, θα πει: «Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη των σφαλμάτων μου».

Η έκθεση της επικεφαλής της έρευνας ανώτατης δημόσιας λειτουργού Σου Γκρέι αναμένεται να δοθεί εντός της ημέρας στην δημοσιότητα, την ώρα που τις τελευταίες ημέρες νέες φωτογραφίες και περιγραφές των πάρτι στο πρωθυπουργικό γραφείο και την κατοικία έρχονται στο φως, ανανεώνοντας τα αιτήματα για παραίτηση.

Το πόρισμα της έρευνας αναμένεται να προσφέρει περισσότερες λεπτομέρειες για την οργάνωση των εκδηλώσεων αυτών στην καρδιά της βρετανικής εξουσίας, όταν η χώρα ασφυκτιούσε υποχρεωμένη να ακολουθεί πολύ σκληρούς περιοριστικούς κανόνες στην καθημερινή ζωή για να αντιμετωπισθεί η πανδημία της Covid-19.

«Είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε ότι η Σου Γκρέι παρέδωσε την τελική έκθεση στον πρωθυπουργό», ανακοίνωσε νωρίτερα εκπρόσωπος του πρωθυπουργικού γραφείου.

Υποβαθμίζοντας το θέμα, ο υπουργός Περιβάλλοντος της κυβέρνησης Τζόνσον Τζορτζ Γιούστις δήλωσε νωρίτερα ότι η αστυνομία έχει ήδη ερευνήσει όλα αυτά τα περιστατικά στην Ντάουνιγνκ Στριτ.

«Επέβαλαν πρόστιμο στον πρωθυπουργό για ένα από τα περιστατικά αυτά όπου παρευρέθηκε. Πλήρωσε το πρόστιμο», δήλωσε στο Times Radio. «Ζήτησε συγγνώμη… Άρα, είμαι βέβαιος ότι δεν πρόκειται να προκύψει κάτι καινούργιο από το πόρισμα αυτό, εκτός επιπλέον λεπτομερειών, αλλά…φυσικά θα το κοιτάξουμε».

Η δημοσίευση εδώ και μήνες των στοιχείων για τα πάρτι της Ντάουνινγκ Στριτ στα μέσα ενημέρωσης ανάγκασαν τον Μπόρις Τζόνσον να ζητήσει τελικά κάποιου είδους συγγνώμη, να προχωρήσει σε αλλαγές προσώπων στο πρωθυπουργικό γραφείο και να προσπαθήσει να αλλάξει την ατζέντα και να ανακτήσει το χαμένο του κύρος.

Αλλά δεν κατόρθωσε να σταματήσει τις φωνές που ζητούν την παραίτησή του, ειδικά αν αποδειχθεί ότι παραπλάνησε το Κοινοβούλιο. Η σχετική κοινοβουλευτική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

BREAKING: Sue Gray report is out here, complete with photos of Boris Johnson drinking at his birthday party and also the Lee Cain leaving party (which we exposed earlier this week). https://t.co/Sbe0R2CZEo pic.twitter.com/Wg3gHm1Aww