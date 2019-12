Μπόρις Τζόνσον: Χριστουγεννιάτικο μήνυμα με… Brexit και πεθερικά!

Μόλις λίγες μέρες μετά τις εκλογές που τον ανέδειξαν θριαμβευτή και απόλυτο κυρίαρχο, ο Μπόρις Τζόνσον, στο πρώτο του μήνυμα ως πρωθυπουργός (εκλεγμένος και από τους πολίτες πια) ζήτησε από τους Βρετανούς «να γιορτάσουν τα καλά που θα έρθουν».

Στο μήνυμά του δε ανέφερε τη λέξη Brexit μόνο μία φορά.

Φέτος, ο Μπόρις Τζόνσον θα περάσει τα Χριστούγεννα με τη σύντροφό του Κάρι Σίμοντς και το σκυλάκι τους στο Νο10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

Στην αρχή του μηνύματός του προς τους Βρετανούς αναφέρεται «σε αυτή την ιδιαίτερη περίοδο του χρόνου, κατά την οποία ό,τι και να έχει συμβεί στο παρελθόν έχουμε την ευκαιρία να γιορτάσουμε όλα τα καλά στον κόσμο και να περάσουμε χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους μας».

Μιλώντας μπροστά από ένα φωτισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο, ο Τζόνσον προτρέπει τους συμπολίτες του να σκεφτούν τη χρονιά που πέρασε και για γιορτάσουν «τα καλά πράγματα που έρχονται», προτού προσθέσει: «Προσπαθήστε να μην τσακωθείτε πολύ με τα πεθερικά σας ή με οποιονδήποτε άλλο».

Ο Τζόνσον καλεί μάλιστα τους Βρετανούς να «σκεφτούν τους χριστιανούς σε όλο τον κόσμο που υφίστανται διώξεις». Εκείνοι «θα γιορτάσουν τα Χριστούγεννα ιδιωτικά, μυστικά, ακόμη και σε ένα κελί». «Ως πρωθυπουργός είναι κάτι που θέλω να αλλάξω», υπογράμμισε.

Τέλος ο Βρετανός πρωθυπουργός ευχαρίστησε όλους όσοι θα εργάζονται την ημέρα των Χριστουγέννων, ανάμεσά τους το προσωπικό του εθνικού συστήματος υγείας, τους αστυνομικούς και όσους υπηρετούν στις βρετανικές δυνάμεις στο εξωτερικό.

Δείτε το μήνυμα του Μπόρις Τζόνσον

Whoever you are, wherever you are, and however you’re celebrating, have a very happy Christmas, and I’ll see you all again in the New Year. pic.twitter.com/h6xcxSUszv

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2019