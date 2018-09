“Μποτιλιάρισμα” πάνω από τον Ατλαντικό! Ο τυφώνας Φλόρενς φέρνει και παρέα!

Δύο ακόμη τυφώνες ακολουθούν τον Φλόρενς (195 χλμ. / ώρα) που αναμένεται να πλήξει αυτή την εβδομάδα την ανατολική ακτή των ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC).

Ο τυφώνας Χέλεν, του οποίου οι άνεμοι φθάνουν έως τα 165 χλμ. την ώρα, αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω έως το βράδυ της Τρίτης (11.09.2018) προς τα βορειοδυτικά, πριν χάσει σταδιακά την έντασή του.

Επίσης, ο Άιζακ που θεωρείται “μικρός τυφώνας” από το NHC, με ανέμους να φθάνουν τα 120 χλμ. την ώρα και κατευθύνεται προς τις Μικρές Αντίλλες, μια περιοχή που ακόμη προσπαθεί να συνέλθει από τις καταστροφές που υπέστη πέρυσι από το πέρασμα του τυφώνα Μαρία.

NEW: Florence is now a category 4 hurricane. Data from a NOAA Hurricane Hunter indicate that Florence has continued to rapidly strengthen and has maximum sustained winds near 130 mph (195 km/h) and a minimum central pressure of 946 mb (27.93 inches) https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/wfLt6fJPl2

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 10, 2018