Μπριζίτ Μακρόν: Καταδικάστηκαν 10 άτομα που διέδιδαν πως είναι άνδρας – Ανάμεσά τους «μέντιουμ» που ξεκίνησε τις φήμες

Δέκα άτομα καταδικάστηκαν από το δικαστήριο του Παρισιού για cyber bullying και διάδοση ψευδών χαρακτηρισμών με θύμα την Μπριζίτ Μακρόν. Εδώ και αρκετά χρόνια, διάφορες ομάδες μετέδιδαν στα social media πως η πρώτη κυρία της Γαλλίας, έχει γεννηθεί άνδρας.

Το δικαστήριο του Παρισιού καταδίκασε όλους τους κατηγορούμενους σε ποινές που κυμαίνονται από υποχρεωτική εκπαίδευση ευαισθητοποίησης για τον διαδικτυακό εκφοβισμό έως ποινές φυλάκισης 8 μηνών με αναστολή.

Ανάμεσα στους καταδικασμένους είναι και η 51χρονη Ντελφίν Ζεγκούς, γνωστή ως Αμαντίν Ρουά, μέντιουμ και συγγραφέας, η οποία θεωρείται ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διάδοση της φήμης, αφού δημοσίευσε το 2021 ένα βίντεο διάρκειας 4 ωρών στο κανάλι της στο YouTube προσπαθώντας να πείσει τον κόσμο πως η Μπριζίτ Μακρόν είναι άνδρας.

Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 6 μηνών.

Ο λογαριασμός στο X του 41χρονου Ορελιέν Πουαρσόν-Ατλάν, γνωστού στα social media ως Ζοέ Σαγκάν, ανεστάλη το 2024 αφού το όνομά του αναφέρθηκε σε αρκετές δικαστικές έρευνες. Σε αυτόν τον χρήση επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 8 μηνών.

Μέσα στους 10 κατηγορούμενους (8 άνδρες και 2 γυναίκες, ηλικίας 41 έως 65 χρόνων) υπάρχει ένας αιρετός αξιωματούχος, ένας εκπαιδευτικός και ένας επιστήμονας πληροφορικής. Αρκετοί δήλωσαν στο δικαστήριο ότι τα σχόλιά τους είχαν σκοπό το χιούμορ ή τη σάτιρα και ότι δεν κατανοούσαν γιατί διώκονταν.

Όλοι κατηγορούνται για πολλά κακόβουλα σχόλια ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι η σύζυγος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας και συνδέοντας τη διαφορά ηλικίας τους (24 χρόνια) με την παιδοφιλία.

Η υπόθεση ακολουθεί χρόνια θεωριών συνωμοσίας που ισχυρίζονταν ψευδώς ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε με το όνομα Ζαν-Μισέλ Τρονιέ — όνομα που στην πραγματικότητα ανήκει στον αδελφό της. Οι Μακρόν έχουν επίσης καταθέσει αγωγή για συκοφαντική δυσφήμηση στις ΗΠΑ κατά της συντηρητικής influencer Κάντας Όουενς.

Οι Μακρόν, που είναι παντρεμένοι από το 2007, γνωρίστηκαν στο λύκειο όπου εκείνος ήταν μαθητής και εκείνη καθηγήτρια. Η Μπριζίτ Μακρόν, 24 χρόνια μεγαλύτερη από τον σύζυγό της, ονομαζόταν τότε Μπριζίτ Οζιέρ και ήταν παντρεμένη μητέρα 3 παιδιών.

Ορισμένες από τις ακραίες αναρτήσεις προβλήθηκαν δεκάδες χιλιάδες φορές δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα στην πρώτη κυρία της Γαλλίας.

Η Μπριζίτ Μακρόν, αν και δεν έδωσε το παρών στη δίκη, μίλησε στο εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο TF1, λέγοντας ότι κίνησε τις νομικές διαδικασίες «για να δώσει το παράδειγμα» στον αγώνα κατά της παρενόχλησης.