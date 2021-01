Μπρους Γουίλις: Τον πέταξαν έξω από φαρμακείο γιατί αρνήθηκε να φορέσει μάσκα

Σφοδρά «πυρά» στα social media δέχθηκε ο Μπρους Γουίλις, μετά την είδηση ότι τον έδιωξαν από φαρμακείο στο Λος Άντζελες γιατί αρνήθηκε να φορέσει μάσκα. Μάλιστα, κυκλοφόρησαν και φωτογραφίες του 65χρονου σταρ του Χόλιγουντ από το περιστατικό.

«Έκρινα λάθος» δήλωσε στο περιοδικό People ο Μπρους Γουίλις, μετά το περιστατικό. «Να είστε όλοι ασφαλείς εκεί έξω και ας συνεχίσουμε να φοράμε μάσκες» συμπλήρωσε.

Ο διάσημος ηθοποιός δέχθηκε σφοδρές επικρίσεις για την απειθαρχία του, ιδιαίτερα στο Twitter όπου κάποιοι έσπευσα να τον χαρακτηρίσουν «Covidiot», δηλαδή «κορονο-ηλίθιο».

Εάν απλά τραβούσε πάνω από τη μύτη του τη μπαντάνα που είχε στο λαιμό, μπορεί και να αρκούσε, σχολίασε η δημοσιογράφος Ολίβια Μεσέρ.

Bruce Willis asked to leave pharmacy for refusing to wear a mask https://t.co/V4kcyxUwy3 pic.twitter.com/SORhCJwfEU