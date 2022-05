Έναν μυστηριώδη θάνατο ερευνούν οι βρετανικές αρχές στο “Kinky Towers”, μία έπαυλη 3 εκατομμυρίων λιρών, που φιλοξενεί πάρτι για swingers.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, ένας 20χρονος βρέθηκε νεκρός στην πισίνα, κατά τη διάρκεια ενός πάρτι με περίπου 200 άτομα, που έγινε την περασμένη Κυριακή (22.05.2022).

Η αστυνομία ανακρίνει έναν 34χρονο για τον «ανεξήγητο» θάνατο που φέρεται να σημειώθηκε μετά τη διαμάχη μεταξύ δύο ανδρών τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως αναφέρει η The Sun.

Η έπαυλη ανήκει στον συνταξιούχο σύμβουλο διαχείρισης, Richard Stanley, 74 ετών, και τη σύντροφό του Janet Harrison που εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο της “Real Life Wife Swap”. Επιμένουν ότι το σπίτι τους «δεν είναι οίκος ανοχής», τονίζοντας πως υπάρχει κώδικας δεοντολογίας.

Inside 'Kinky Towers' after second man found dead in pool at swingers mansionhttps://t.co/R046jHjan7 pic.twitter.com/OirydazRmg