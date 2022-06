Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στους χρήστες των social media και τη βουλετή του Τέξας, Μάιρα Φλόρες, βίντεο που δείχνει την Δημοκρατική πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι, να σπρώχνει την μικρή κόρη της βουλευτή. Όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια μιας φωτογράφισης στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Η πρόσφατα ορκισμένη βουλευτής Μάιρα Φλόρες εξέφρασε την δυσαρέσκειά της για την κίνηση αυτή της Νάνσι Πελόζι στα social media, μετά την τελετή ορκωμοσίας της στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, όπου παρευρισκόταν με την κόρη της.

Στο βίντεο φαίνεται η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων να σπρώχνει «διακριτικά» την κόρη της Φλόρες, χωρίς όμως να διαφαίνεται ξεκάθαρα αν υπάρχει επαφή.

Nancy Pelosi ELBOWS the little daughter of new GOP Congresswoman Mayra Flores — what a witch. pic.twitter.com/nTLrUhEJbp June 26, 2022

«Είμαι τόσο περήφανη για τη δυνατή, όμορφη κόρη μου που δεν επέτρεψε σε αυτό να την επηρεάσει», δήλωσε η Ρεπουμπλικανή Φλόρες στους οπαδούς της στο Twitter την Κυριακή.

I am so proud of my strong, beautiful daughter for not allowing this to faze her. She continued to smile and pose for the picture like a Queen.



No child should be pushed to the side for a photo op. PERIOD!! https://t.co/TA50EntDoq — Mayra Flores For Congress 🇺🇸🦅 (@MayraFlores2022) June 27, 2022

«Συνέχισε να χαμογελά και να ποζάρει για τη φωτογραφία σαν βασίλισσα», πρόσθεσε η Φλόρες. «Κανένα παιδί δεν πρέπει να σπρώχνεται για μια φωτογραφία» πρόσθεσε.

Το βίντεο ήρθε στην επιφάνεια από έναν φιλο-Ρεπουμπλικανικό λογαριασμό, τον «Face of America», ο οποίος έγραψε πως, «Η Νάνσι προσπάθησε να τρομοκρατήσει την κόρη της Μάιρα Φλόρες, αλλά η μικρή μας βασίλισσα στάθηκε στο ύψος της!».

Nancy tried to bully Mayra Flores’ Daughter, but our little queen stood her ground!! 😂 pic.twitter.com/3xhQCDMGOP — 🇺🇸 “Face” Of America 🇺🇸 (@Face47031418) June 26, 2022

Ο αναπληρωτής προσωπάρχης της Πελόζι, Ντρου Χάμιλ, σημείωσε πως η πρόεδρος της Βουλής προσπαθούσε απλά να βεβαιωθεί ότι το κοριτσάκι δεν θα κρυβόταν στη φωτογραφία και δεν δίστασε να κατηγορήσει τα μέσα για διαστρέβλωση της αλήθειας.

It’s sad to see “news outlets” that know better misrepresent the Speaker’s effort to ensure Rep. Flores’ daughters wouldn’t be hidden behind her in all of the photos of such an important moment for their family. https://t.co/Dm0oXtwF7V pic.twitter.com/KDyI4MfaOj — Drew Hammill (@Drew_Hammill) June 27, 2022

«Είναι λυπηρό να βλέπουμε “ειδησεογραφικά πρακτορεία” που γνωρίζουν καλά πώς να διαστρεβλώνουν την προσπάθεια της προέδρου να διασφαλίσει ότι οι κόρες της αντιπροσώπου Φλόρες δεν θα ήταν κρυμμένες πίσω της σε όλες τις φωτογραφίες μιας τόσο σημαντικής στιγμής για την οικογένειά τους», έγραψε στο Twitter.