Ναυάγιο τουριστικού σκάφους στην Ερυθρά Θάλασσα: Βυθίστηκε μέσα σε 5 λεπτά – Εντοπίστηκαν 3 σοροί, έρευνες για τους 13 αγνοούμενους

Τρεις νεκροί και 13 αγνοούμενοι είναι ο τραγικός απολογισμός ναυαγίου ενός τουριστικού σκάφους στα ανοιχτά των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας, στην Αίγυπτο.

Ομάδες διάσωσης εντόπισαν, σήμερα, Τρίτη (16.11.24) τις σορούς τριών επιβατών, όπως δήλωσε τοπικός αξιωματούχους με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό 13 ακόμη ατόμων που επέβαιναν στο μοιραίο σκάφος, όταν αυτό ναυάγησε στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο κυβερνήτης της περιοχής της Ερυθράς Θάλασσας Αμρ Χανάφι δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι τρεις σοροί έχουν ανασυρθεί και 13 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Το σκάφος Sea Story μετέφερε 45 άτομα, μεταξύ των οποίων 31 τουρίστες διαφόρων εθνικοτήτων και 14 μέλη του πληρώματος, για πολυήμερη καταδυτική εκδρομή όταν ναυάγησε κοντά στην πόλη Μάρσα Αλάμ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κυβερνείου της Ερυθράς Θάλασσας. Χτυπήθηκε από μεγάλα κύματα και βυθίστηκε σε 5-7 λεπτά.

Μεταξύ των ξένων υπηκόων που επέβαιναν ήταν και αυτοί από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Πολωνία, το Βέλγιο, την Ελβετία, τη Φινλανδία, την Κίνα, τη Σλοβακία, την Ισπανία και την Ιρλανδία.

Η εθνικότητα των ανθρώπων των οποίων τα πτώματα έχουν βρεθεί είναι άγνωστη.

Οι αιγυπτιακές στρατιωτικές δυνάμεις, που συντονίζουν τις επιχειρήσεις, είχαν ήδη διασώσει 28 άτομα «σε συνεργασία με ένα κρουαζιερόπλοιο που έτυχε να βρίσκεται στην περιοχή».

Χθες, ο κυβερνήτης Αμρ Χανάφι είχε δηλώσει ότι κάποιοι επιζώντες διασώθηκαν από ελικόπτερο και μεταφέρθηκαν σε ιατρικές εγκαταστάσεις. Οι προσπάθειες για τον εντοπισμό και άλλων επιζώντων συνεχίζονται σε συντονισμό με το πολεμικό ναυτικό και τον στρατό της Αιγύπτου.

Το κυβερνείο δήλωσε ότι το σήμα κινδύνου ελήφθη στις 5:30 πμ (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και ότι το σκάφος είχε αναχωρήσει από το Πόρτο Χαλίμπ στη Μάρσα Αλάμ χθες και προγραμματιζόταν να επιστρέψει στη Χουργκάντα στις 29 Νοεμβρίου.

Η Ερυθρά Θάλασσα είναι δημοφιλής καταδυτικός προορισμός και είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την τουριστική βιομηχανία της Αιγύπτου.