Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις άλλοι τραυματίστηκαν σε κατάρρευση κτιρίου στο δυτικό Ιράν, δύο εβδομάδες μετά από αντίστοιχο περιστατικό στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

«Έως τώρα, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τέσσερις τραυματίστηκαν και τουλάχιστον ένας αγνοείται», δήλωσε ο εκπρόσωπος της εθνικής υπηρεσίας πρώτων βοηθειών Μοζταμπά Χαλεντί, στην κρατική τηλεόραση.

Το τριώροφο κτίριο, στην πόλη Νοβσούντ στην περιοχή Παβέχ της δυτικής επαρχίας Κερμανσάχ, κατέρρευσε ύστερα από διαρροή αερίου, δήλωσε ο κυβερνήτης της Παβέχ, ο Αρντεσίρ Ροσταμί, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Στις 23 Μαΐου, ένα υπό κατασκευή δεκαώροφο κτίριο στην πόλη Αμπαντάν, στην επαρχία Χουζεστάν (νοτιοδυτικά), κατέρρευσε, προκαλώντας τον θάνατο 43 ανθρώπων και οδηγώντας στη σύλληψη 13 ατόμων, μεταξύ των οποίων πρώην δημάρχων.

Η καταστροφή ήταν από τις πλέον φονικές στο Ιράν εδώ και χρόνια και προκάλεσε διαδηλώσεις στη χώρα κατά των αρχών που κατηγορούνται για διαφθορά και ανικανότητα.

#BREAKING#Kermanshah, W #Iran—the collapse of a four-story building in Nowsud, Paveh county, leaves at least two victims, including a mother and her kid.



We have pulled out seven people from under the rubble so far. Five are in critical states, said Emergency spokesperson. pic.twitter.com/1zPgQiMRok