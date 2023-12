«Πόλεμος» ανακοινώσεων ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ το βράδυ του Σαββάτου (02/12) για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας μετά τη λήξη της εκεχειρίας.

Πρώτος το χορό στην κόντρα ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ άνοιξε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Έλι Κοέν στο twitter.

«Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς-ISIS δεν θα υπάρχει στη Γάζα την επόμενη μέρα. Το Ισραήλ θα απελευθερώσει τη Γάζα από τη Χαμάς, για χάρη της ασφάλειας του Ισραήλ και για να δημιουργήσει ένα καλύτερο μέλλον για τους κατοίκους της περιοχής» ανέφερε ο Κόεν στην ανάρτησή του.

«Εσείς τουρκική προεδρία είστε ευπρόσδεκτοι να φιλοξενήσετε στη χώρα σας τρομοκράτες της Χαμάς που δεν έχουν εξοντωθεί και φεύγουν από τη Γάζα» πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός υπουργός κάνοντας ευθεία επίθεση στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

The Hamas-ISIS terrorist organization will not exist in Gaza on the day after.



We will free Gaza from Hamas, for the sake of Israel's security and to create a better future for the residents of the region.



You @trpresidency are welcome to host in your country Hamas terrorists…