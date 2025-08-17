Συμβαίνει τώρα:
Νέα παρέμβαση Ντόναλντ Τραμπ: Μεγάλη πρόοδος με τη Ρωσία, μείνετε συντονισμένοι

Ο Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση στα Αμερικανικά ΜΜΕ τα οποία κατηγόρησε για fake news αναφορικά με τη συνάντηση με τον Πούτιν
Νέα παρέμβαση Ντόναλντ Τραμπ: Μεγάλη πρόοδος με τη Ρωσία, μείνετε συντονισμένοι

Νέο μήνυμα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος μέσω του Truth Social προανήγγειλε εξελίξεις με τη Ρωσία, χωρίς ωστόσο να δώσει παραπάνω λεπτομέρειες.

Συγκεκριμένα ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social αναφέρει: «Μεγάλη πρόοδος με τη Ρωσία. Μείνετε συντονισμένοι», με την δήλωση αυτή να γίνεται μετά την κοινή συνέντευξη τύπου που έδωσαν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενόψει της συνάντησης της Δευτέρας στον Λευκό Οίκο. 

Η αοριστία της ανακοίνωσης έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις και ερωτηματικά σχετικά με το τι ακριβώς εννοεί ο Τραμπ με την «πρόοδο».

Παράλληλα ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στα αμερικανικά μέσα ενημέρωση για fake news αναφορικά με τη συνάντηση που είχε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα. 

«Αν κατάφερνα να πείσω τη Ρωσία να παραχωρήσει τη Μόσχα ως μέρος της συμφωνίας, τα fake news και οι συνεργάτες τους, οι ριζοσπάστες αριστεροί δημοκράτες, θα έλεγαν ότι έκανα ένα τρομερό λάθος και μια πολύ κακή συμφωνία» έγραψε χαρακτηριστικά.

«Είναι απίστευτο το πώς τα fake news διαστρεβλώνουν βίαια την αλήθεια όταν πρόκειται για μένα. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορώ να πω ή να κάνω που θα τους οδηγήσει να γράψουν ή να αναφέρουν με ειλικρίνεια για μένα.

Είχα μια εξαιρετική συνάντηση στην Αλάσκα σχετικά με τον ηλίθιο πόλεμο του Μπάιντεν, έναν πόλεμο που δεν έπρεπε ποτέ να είχε γίνει!!!» έγραψε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

