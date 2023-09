Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο με λεωφορείο στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, μετέδωσε το δίκτυο CNN, επικαλούμενο την αστυνομία της πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Αξιωματούχοι των υπηρεσιών διάσωσης στην κομητεία Όραντζ της Νέας Υόρκης ανέφεραν στο Facebook ότι έχουν να κάνουν με μια “ανατροπή λεωφορείου” την οποία περιέγραψαν ως ένα περιστατικό με πολλά θύματα.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ υπάρχουν 46 τραυματίες ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι το λεωφορείο μετέφερε μαθητές γυμνασίου από το Λονγκ Άιλαντ. Ωστόσο ο νεκρός είναι ενήλικας.

Το δυστύχημα έγινε κατά μήκος του διαπολιτειακού αυτοκινητόδρομου 84, κοντά στη Γουαγουαγιάντα, περίπου 120 χλμ. βόρεια της πόλης της Νέας Υόρκης.

