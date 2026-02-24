Νέα Υόρκη: Η άλλη πλευρά της χιονοθύελλας – Ο μεγαλύτερος χιονοπόλεμος

Η Νέα Υόρκη σκεπάστηκε πάνω από 60 εκατοστά χιονιού, με κλειστά σχολεία, άδειους δρόμους και το Σέντραλ Παρκ να μετατρέπεται σε παιδική χαρά για έλκηθρα και χιονάνθρωπους , καθώς ισχυρή χιονοθύελλα σαρώνει μεγάλες εκτάσεις των ΗΠΑ. Νεοϋορκέζοι στο πάρκο Ουάσιγκτον βρήκαν την αφορμή και ξεκίνησαν να ρίχνουν χιονόμπαλες σε αστυνομικούς.

Η σφοδρή χιονοθύελλα με ισχυρούς ανέμους έπληξε τις βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ, αποθέτοντας πάνω από 60 εκατοστά χιονιού σε ορισμένες περιοχές. Οι αξιωματούχοι της Νέας Υόρκης κήρυξαν λήξη της χιονοκαταιγίδας στις 4:30 μ.μ. (ώρα Ανατ. Ακτής) και κάλεσαν τους ιδιοκτήτες ακινήτων να καθαρίσουν το χιόνι από τα πεζοδρόμια μπροστά από τις ιδιοκτησίες τους.

Άνεμοι που έφτασαν έως και τα 130 χλμ./ώρα (80 mph) σε συνδυασμό με πυκνή χιονόπτωση έπληξαν το Νιου Τζέρσεϊ, τη Νέα Υόρκη, την Πενσιλβάνια, το Κονέκτικατ, το Ρόουντ Άιλαντ και τη Μασαχουσέτη.

Massive snowball fight at Washington Square Park pic.twitter.com/yvVibl0cBs — Max Guliani (@maximusupinNY) February 23, 2026

Οι συνθήκες αυτές δημιούργησαν φαινόμενα «λευκού πέπλου» (whiteout), με εξαιρετικά περιορισμένη ορατότητα. Κυβερνήτες σε οκτώ πολιτείες και αρκετές μεγάλες πόλεις κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ανακοινώθηκαν απαγορεύσεις μη αναγκαίων μετακινήσεων για το Νιου Τζέρσεϊ, την περιοχή της Νέας Υόρκης και τμήματα της Μασαχουσέτης.

Happening Now: A snowball fight is taking place at Washington Square Park in New York City pic.twitter.com/86feCsb5w6 — Wholesome Side of (@itsme_urstruly) February 23, 2026

HAPPENING NOW: Absolutely disgusting scene in Washington Square Park are out there this afternoon hurling snowballs at NYPD officers. Vile. No respect for Law Enforcement in New York.



: @BGOnTheScene pic.twitter.com/2oohDJlQTD — Officer Lew (@officer_Lew) February 23, 2026

Central Park in New York City today after the blizzard. pic.twitter.com/QGNRBDPDrH — Weather Monitor (@WeatherMonitors) February 24, 2026

Extreme heavy snowstorm hits Times Square at night #newyork #snowstorm pic.twitter.com/TmtHcc452H — Paul White Gold Eagle (@PaulGoldEagle) February 24, 2026

Heads up! LinkNYC kiosks are programmed with the nearest warming center location.



You can also find a list of all warming center & warming bus locations for each borough at https://t.co/8TeVHpqqtP



If you see someone out in the cold who needs help, call 311. Our outreach teams… pic.twitter.com/hzXglWON2T — City of New York (@nycgov) February 23, 2026

Αν και ορισμένες έχουν πλέον αρθεί, οι αξιωματούχοι συνέχισαν να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τους δρόμους.

NOW: Sidetalk Snowball Fight happening at NYC Washington Square Park after the blizzard.



Video by Carlos Chiossone @FreedomNTV Desk@freedomnews.tv to license pic.twitter.com/BmAwtl4QIe — Oliya Scootercaster (@ScooterCasterNY) February 23, 2026

Η χιονοθύελλα ήταν η ένατη μεγαλύτερη στην ιστορία της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με αρχεία που χρονολογούνται από το 1869, μετέδωσε το CBS News.

Διακοπές ρεύματος σε περισσότερους από 250.000 κατοίκους

Η χιονοθύελλα, που έφερε ριπές ανέμου με ταχύτητα έως και 60 μίλια ανά ώρα, προκάλεσε διακοπή ρεύματος σε περισσότερους από 250.000 ανθρώπους στην ανατολική ακτή, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 100.000 στο Νιου Τζέρσεϊ.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και για τις πέντε περιφέρειες, το Λονγκ Άιλαντ και αρκετές άλλες κομητείες, ενώ ολόκληρη η πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ βρίσκεται επίσης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Απαγορεύτηκαν οι μετακινήσεις

Οι δρόμοι του Μεγάλης Μήλου ήταν απόκοσμα άδειοι, με εξαίρεση τα εκχιονιστικά μηχανήματα, καθώς η απαγόρευση μετακινήσεων — που ανακοινώθηκε στους Νεοϋορκέζους με μια ηχηρή ειδοποίηση στα κινητά τηλέφωνα την Κυριακή το βράδυ – τέθηκε σε ισχύ από τις 9 μ.μ. της Κυριακής και συνεχίστηκε μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (23.02.2026).

Όλες οι υπηρεσίες της NJ Transit έχουν ανασταλεί, ενώ το Long Island Railroad και το μετρό της Νέας Υόρκης αντιμετωπίζουν επίσης ακυρώσεις, καθυστερήσεις και αλλαγές στις υπηρεσίες, σύμφωνα με αξιωματούχους της υπηρεσίας.

Ακυρώθηκαν πάνω από 5.500 πτήσεις

Πάνω από 5.500 πτήσεις ακυρώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα τη Δευτέρα λόγω των καιρικών συνθηκών, ενώ άλλες 9.000 καθυστέρησαν, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightAware.

Τα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης και της Βοστώνης σημείωσαν τις περισσότερες ακυρώσεις και καθυστερήσεις.

Έκλεισαν σχολεία

Η χιονόπτωση ανάγκασε επίσης τα σχολεία της Νέας Υόρκης να κλείσουν, σε αυτό που ο δήμαρχος Ζόραν Μαμντάνι χαρακτήρισε ως «την πρώτη παραδοσιακή χιονισμένη μέρα από το 2019», αφού είχε προσφέρει στους μαθητές μια απογοητευτική μέρα εικονικής μάθησης κατά τη διάρκεια της τελευταίας καταιγίδας.

Η πόλη, που ακόμα αναρρώνει από την τελευταία μεγάλη χιονοθύελλα, προσέλκυσε άτομα για να φτυαρίσουν το χιόνι, με μερικούς να αρχίζουν να εργάζονται από το βράδυ της Κυριακής για να προλάβουν την πρώτη χιονοθύελλα, είπε ο Μαμντάνι.

Η προειδοποίηση για χιονοθύελλα παραμένει σε ισχύ μέχρι τις 6 μ.μ.

Δεύτερο «κύμα» μέσα στην εβδομάδα

Την ίδια ώρα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί πως ένα δεύτερο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται μέσα στην εβδομάδα. Η μετεωρολογική υπηρεσία χαρακτήρισε την καταιγίδα ως «κλασσικό κυκλώνα βόμβα/βορειοανατολικό κύμα στα ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών».