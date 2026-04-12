Νέα Υόρκη: Η ευχή του Ζοράν Μαμντάνι στα ελληνικά για «Καλή Ανάσταση» και το «ουάου» του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου

Μιλώντας προς τους πιστούς ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης ευχήθηκε στα ελληνικά «Καλή Ανάσταση» προκαλώντας την έκπληξη του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου
Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοράν Μαμντάνι και ο Αρχιεπίσκοπος Βορείου Αμερικής Ελπιδοφόρος
Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοράν Μαμντάνι εύχεται «Καλή Ανάσταση» στα ελληνικά

«Καλή Ανάσταση» σε άπταιστα ελληνικά ευχήθηκε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, στους πιστούς που παρακολούθησαν την ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής (10.4.26).

Ο Ζοράν Μαμντάνι ήταν προσκεκλημένος του Αρχιεπισκόπου Βορείου Αμερικής Ελπιδοφόρου για την ακολουθία της Αγίας Παρασκευής στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στη Νέα Υόρκη.

Μιλώντας προς τους πιστούς ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης ευχήθηκε στα ελληνικά «Καλή Ανάσταση» προκαλώντας την έκπληξη του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου.

 

Όπως ήταν φυσικό, το βίντεο έγινε γρήγορα viral στα social media.

Ο Ζοράν Μαμντάνι στάθηκε στη σημασία της πορείας προς την Ανάσταση, κάνοντας λόγο για τις θυσίες και τις δοκιμασίες που βιώνουν οι πιστοί και για την ελπίδα που έρχεται με την Ανάσταση του Κυρίου.

Κόσμος
