Νέα Υόρκη: Μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία στο Μπρονξ – Ένοικοι κρέμονταν από τα παράθυρα

Σκηνές τρόμου εκτυλίσσονται στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης, όπου μεγάλη φωτιά έχει τυλίξει στις φλόγες πολυώροφη πολυκατοικία.

Η φωτιά στην πολυκατοικία στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης έχει εξαπλωθεί ραγδαία στους πάνω ορόφους. Η πυρκαγιά προκλήθηκε, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, από έκρηξη που πιθανότατα συνδέεται με διαρροή υγραερίου.

Οι αρχές κάνουν λόγο για θύματα και τραυματίες, ενώ οι διασώστες έδωσαν μάχη με τον χρόνο για τον απεγκλωβισμό δεκάδων ενοίκων. Παρότι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο έπειτα από πολύωρη προσπάθεια, οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίστηκαν λόγω του μεγάλου αριθμού ανθρώπων που παρέμεναν παγιδευμένοι.

Αμερικανικά μέσα περιγράφουν συγκλονιστικές εικόνες, με κατοίκους να προσπαθούν να σωθούν βγαίνοντας στα παράθυρα, μακριά από τον καπνό και τις φλόγες. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα.

FDNY responds to blaze engulfing several upper floors after suspected gas explosion in The Bronx, New York. Casualties include deaths and injuries amid ongoing rescue ops. #Bronx #NYC_Fire pic.twitter.com/DOt7fNVpoB January 24, 2026

Η πυροσβεστική, υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες λόγω που έντονου καπνού και των φόβων για την αντοχή του κτιρίου, ανέπτυξε κλίμακες και ειδικό εξοπλισμό προκειμένου να προσεγγίσει όσους είχαν εγκλωβιστεί.