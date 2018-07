Νέα Υόρκη: Πανικός από έκρηξη – Ένα τεράστιο μαύρο σύννεφο καπνού έχει καλύψει τα πάντα – video

Η έκρηξη έγινε στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης στον 21ο δρόμο στο Μανχάταν στη Νέα Υόρκη σε ώρα αιχμής με πολλούς ανθρώπους να βρίσκονται στα αυτοκίνητά τους στον δρόμο για την εργασία τους. Αυτό ήταν αρκετό για να δημιουργηθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν τραυματίες. Ωστόσο, κομμάτια από σωλήνες πετάχτηκαν παντού ενώ ξέσπασε και φωτιά. Η πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο και προσπαθεί να θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά.

Έκρηξη στη Νέα Υόρκη: Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

NBC New York Steam Pipe Explodes in Bustling Flatiron District, Spews Smoke Over Manhattan NBC New York Authorities are responding to a steam pipe explosion in the Flatiron District, a blast that sent thick smoke billowing through Manhattan and spewed… https://t.co/h9tn7yw2Fy pic.twitter.com/yJyYpqiik5 — US Live News (@USLiveNews) July 19, 2018

WATCH LIVE: Steam pipe explosion blasts manholes and causes rush hour havoc in Manhattan https://t.co/VHNsDmMzdy pic.twitter.com/M9nSyMhn1J — ABC13 Houston (@abc13houston) July 19, 2018