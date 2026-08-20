Κόσμος

Νέα Υόρκη: Συνελήφθη ο καπετάνιος του σκάφους που ανετράπη με αποτέλεσμα να σκοτωθούν μια μητέρα και το μωρό της

Ο 46χρονος από το Ελ Σαλβαδόρ είχε εισέλθει παράνομα στις ΗΠΑ, δεν είχε άδεια ενώ το σκάφος ήταν υπερφορτωμένο, καθώς υπήρχαν 14 επιβαίνοντες αντί για 10 που ήταν το επιτρεπόμενο όριο
Ο καπετάνιος Μανουέλ Χερνάντες αφού του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τον θάνατο δύο ατόμων σε ατύχημα στο λιμάνι της Νέας Υόρκης
Ο καπετάνιος Μανουέλ Χερνάντες αφού του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για τον θάνατο δύο ατόμων σε ατύχημα στο λιμάνι της Νέας Υόρκης / AP Photo/Larry Neumeister
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Τραγικό θάνατο βρήκε μια μητέρα και το μωρό της στις 8 Αυγούστου 2026, όταν ανετράπη το σκάφος το οποίο επέβαιναν στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Ο καπετάνιος συνελήφθη, ενώ όπως αποκάλυψαν οι αρχές δεν διέθετε άδεια οδήγησης για την βάρκα.

Ο καπετάνιος του τουριστικού σκάφους Μανουέλ Ερνάντες συνελήφθη στη Νέα Υόρκη από την αστυνομία μετανάστευσης (ICE) αφού κατά την έρευνα της Ακτοφυλακής διαπιστώθηκε πως ο 46χρονος από το Ελ Σαλβαδόρ είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα, σύμφωνα το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

«Μόλις λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης για τα εγκλήματά του, θα διασφαλίσουμε ότι θα απελαθεί σύντομα από τη χώρα μας», δήλωσε ο υπουργός Μαρκγουέιν Μάλιν.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, το σκάφος ήταν υπερφορτωμένο, καθώς υπήρχαν 14 επιβαίνοντες αντί για 10 που ήταν το επιτρεπόμενο όριο, ενώ δεν διέθετε σωσίβια για παιδιά.

Αναφέρεται επίσης πως ο συλληφθείς δεν διέθετε άδεια για τουριστικές εκδρομές στο λιμάνι της Νέας Υόρκης.

Το σκάφος ανατράπηκε κοντά στο Άγαλμα της Ελευθερίας την ώρα που επιχειρούσε αναστροφή. Όλοι οι επιβαίνοντες έπεσαν στο νερό, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Δώδεκα διασώθηκαν, αλλά μια 27χρονη γυναίκα και το μωρό της, μόλις πέντε μηνών, βρήκαν τον θάνατο.

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