Νέα Ζηλανδία: Ένας νεκρός, πολλοί αγνοούμενοι από την έκρηξη του ηφαιστείου Ουακατάνε

Το ηφαίστειο Ουακατάνε, στο νησί Γουάιτ στη Νέα Ζηλανδία, εξερράγη για πρώτη φορά από το 2001 και σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό η έκρηξή του έχει κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο.

Το ηφαίστειο Ουακατάνε είναι το πιο ενεργό στη Νέα Ζηλανδία. Βρίσκεται στο νησί Γουάιτ και την ώρα της έκρηξης, κοντά στον κρατήρα του, περπατούσαν δεκάδες τουρίστες. Οι αρχές στη Νέα Ζηλανδία επιβεβαίωσαν πως ένας άνθρωπος έχει ήδη χάσει τη ζωή του, ενώ εκφράζονται φόβοι πως δεν αποκλείεται ο απολογισμός να είναι πιο βαρύς.

Ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του ήταν ένας από τους 23 που απομακρύνθηκαν από το νησί λίγα λεπτά μετά την έκρηξη του ηφαιστείου. Είχε σοβαρά εγκαύματα και υπέκυψε στα τραύματά του. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι παραμένουν στο νησί Γουάιτ και θεωρούνται αγνοούμενοι. Οι τραυματίες που έχουν απομακρυνθεί μέχρι στιγμής, φέρουν σοβαρά εγκαύματα, ανακοίνωσαν οι αρχές στη Νέα Ζηλανδία.

Η αστυνομία στη Νέα Ζηλανδία ανακοίνωσε ότι σχεδόν έξι ώρες μετά την έκρηξη, αρκετοί άνθρωποι «βρίσκονταν ακόμα» πάνω στο νησί Γουάιτ, ενώ χαρακτήρισε «πολύ επικίνδυνη» μια επιχείρηση διάσωσης στο ηφαίστειο, από όπου υψώνεται μια πυκνή στήλη λευκής ηφαιστειακής τέφρας και καυτών αερίων.

Σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων St. John της πόλης Ουακατάνε, περίπου πενήντα χιλιόμετρα από το ηφαιστειακό νησί, περίπου είκοσι άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Την ώρα της έκρηξης του ηφαιστείου, στις 14:11 (τοπική ώρα, 03:11 ώρα Ελλάδας), πιστεύεται πως ήταν στο νησί Γουάιτ ήταν 50 τουρίστες.

Η ηφαιστειακή τέφρα έφτασε σε ύψος 12.000 ποδών που, σύμφωνα με τις αρχές στη Νέα Ζηλανδία, δεν θεωρείται μεγάλο ύψος αλλά αν κάποιος βρίσκεται κοντά στον κρατήρα, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Και μπορεί πλέον η κατάσταση στο ηφαίστειο να είναι πιο ήρεμη αλλά κανείς δεν ξέρει αν πρόκειται να υπάρξει και δεύτερη έκρηξη μέσα στο επόμενο 24ωρο.

Οι εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου από τη Νέα Ζηλανδία προκαλούν σοκ και δέος.

Τουρίστες που βρίσκονταν στο νησί Γουάιτ λίγα λεπτά πριν από την έκρηξη του ηφαιστείου έχουν καταγράψει τις πρώτες σοκαριστικές στιγμές.

Μέσα σε ένα από τα πλοιάρια που μεταφέρει τουρίστες, κάποιος καταγράφει τις πρώτες στιγμές μετά την έκρηξη και ο πανικός είναι διάχυτος. Κάποιος φωνάζει «μπείτε μέσα, μπείτε μέσα» στους τουρίστες για να τους προστατεύσει.

Ο Michael Schade ήταν στο νησί Γουάιτ μαζί με την οικογένειά του 20 λεπτά πριν την έκρηξη του ηφαιστείου. Ήταν ένας από τους τουρίστες που κατέγραψαν σοκαριστικές εικόνες!

Checked photo timestamps. Last photo from me standing on the land was 13:49; this first photo of the eruption was 14:12, about a minute or two into the eruption. pic.twitter.com/hyqQuO4vNq

This is so hard to believe. Our whole tour group were literally standing at the edge of the main crater not 30 minutes before. My thoughts with the families of those currently unaccounted for, the people recovering now, and especially the rescue workers… pic.twitter.com/mn704hobRk

— Michael Schade (@sch) December 9, 2019