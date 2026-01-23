Κόσμος

Νέα Ζηλανδία: Η στιγμή που το έδαφος καταρρέει και καταπλακώνει το κάμπινγκ – Συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοούμενους

Μεταξύ των αγνοουμένων είναι και δύο έφηβοι, με τον νεότερο να είναι 15 ετών, σύμφωνα με την αστυνομία
καμπινγκ
Το κάμπινγκ στη Νέα Ζηλανδία / Amy Till/via REUTERS

Οι έρευνες για τους 6 αγνοούμενους συνεχίζονται με τις ελπίδες να βρεθεί κάποιος ζωντανός να μειώνονται όσο περνάνε οι μέρες. Η κατολίσθηση που «χτύπησε» ένα δημοφιλές κάμπινγκ στο όρος Μαουνγκανούι, στο Βόρειο Νησί της Νέας Ζηλανδίας, άφησε πίσω της συντρίμμια και δύο νεκρούς.

Το βίντεο που δείχνει τη στιγμή που το έδαφος αποκολλήθηκε και παρέσυρε το κάμπινγκ στη Νέα Ζηλανδία κάνει το γύρω του διαδικτύου και οι εικόνες σοκάρουν. Το περιστατικό έγινε μετά από μια μέρα με βροχές που έσπασαν κάθε ρεκόρ και προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές.

Έξι άτομα παραμένουν αγνοούμενα και η αστυνομία αναζητά πληροφορίες για άλλα τρία. Μεταξύ των αγνοουμένων είναι και δύο έφηβοι, με τον νεότερο να είναι 15 ετών, σύμφωνα με την αστυνομία.

Μια ακόμα κατολίσθηση που συνέβη, και αυτή εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών, στην κοντινή Welcome Bay σκότωσε μια γιαγιά και το εγγόνι της, σύμφωνα με την κρατική ραδιοτηλεόραση Radio New Zealand (RNZ). Ένας από τους δύο ήταν Κινέζος υπήκοος, ανέφερε η αστυνομία στους δημοσιογράφους την Παρασκευή, σύμφωνα με το BBC.

Και οι δύο κατολισθήσεις σημειώθηκαν μετά από έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν τμήματα του Βόρειου Νησιού για μέρες.

Προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, αφήνοντας χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στις υποδομές της περιοχής.

