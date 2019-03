Η αστυνομία στην Νέα Ζηλανδία γνωστοποίησε ότι έχει θέσει υπό κράτηση τρεις ανθρώπους, μεταξύ αυτών έναν άνδρα κοντά στα 30, σε βάρος του οποίου απαγγέλθηκαν κατηγορίες για φόνο. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου το Σάββατο, ενώ οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία κανενός εκ των υπόπτων.

«Οι έρευνές μας βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο κι επιδιώκουμε να σκιαγραφήσουμε μια εικόνα των υπόπτων που εμπλέκονται και τις ενέργειές τους πριν από αυτό το φοβερό γεγονός» δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής Μάικ Μπους.

«Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι ο κίνδυνος έχει περιοριστεί στο Κάντερμπερι και πρέπει, όλοι εμείς οι Νεοζηλανδοί, να βρισκόμαστε σε πλήρη εγρήγορση».

Μεταξύ των τραυματιών, δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ανάμεσά τους ένα τετράχρονο παιδί, σύμφωνα με τον αξιωματικό.

Περίπου είκοσι άνθρωποι βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, όπως είπε η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στο νοσοκομείο, όπου έχουν συγκεντρωθεί οι οικογένειες των τραυματιών.

Την ίδια ώρα, δεκάδες άνθρωποι άφησαν λουλούδια κοντά στις κορδέλες που τοποθέτησε η αστυνομία για να αποκλείσει την πρόσβαση και στα δύο τεμένη στο Κράιστσερτς, που ακόμη προσπαθεί να επανέλθει μετά τον φονικό σεισμό του 2011 με 200 νεκρούς.

Για το Σάββατο, έχουν προγραμματιστεί οι πρώτες κηδείες των θυμάτων, αρκετοί εκ των οποίων είχαν γεννηθεί στο εξωτερικό.

Η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Τζασίντα Άρντερν δήλωσε ότι ο ύποπτος για το μακελειό στο Κράιστσερτς ταξίδευε σε ολόκληρο τον κόσμο και δεν διέμενε στη χώρα πολύ καιρό.

Όπως ανέφερε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Νέας Ζηλανδίας, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου στην πρωτεύουσα Ουέλινγκτον, ο φερόμενος ως δράστης ήταν υπήκοος Αυστραλίας «που ταξίδευε σποραδικά στη Νέα Ζηλανδία, όπου διέμενε για διάφορα χρονικά διαστήματα».

«Δεν θα τον περιέγραφα ως επί μακρόν διαμένων» υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι το όνομά του δεν ήταν καταγεγραμμένο σε καμία λίστα παρακολούθησης στη Νέα Ζηλανδία ή την Αυστραλία.

Σύμφωνα με τη πρωθυπουργό της Νέας Ζηλανδίας, ο ύποπτος διέθετε ένα μικρό οπλοστάσιο ημιαυτόματων όπλων και είχε άδεια οπλοφορίας.

«Μπορώ να σας εγγυηθώ ότι οι νόμοι μας για τα όπλα θα αλλάξουν» υποσχέθηκε η ίδια.

Τα θύματα της πολύνεκρης επίθεσης ήταν μεταξύ άλλων από το Πακιστάν, την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, την Ινδονησία και τη Μαλαισία, εξήγησε η Τζασίντα Άρντερν.

"You may have chosen us — but we utterly reject and condemn you."

New Zealand's Prime Minister Jacinda Ardern condemned the perpetrators of the terrorist attack in Christchurch, which killed at least 49 people. https://t.co/cUwYMxVZhU pic.twitter.com/IvaW6x57Qn

— CNN (@CNN) March 15, 2019