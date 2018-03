Νέες εικόνες ντροπής: Καίνε, λεηλατούν και προκαλούν τρόμο οι Τούρκοι στο Αφρίν

Το Αφρίν έπεσε στα χέρια των Τούρκων από το πρωί της Κυριακής (18.03.2018), σχεδόν δυο μήνες αφού ο Ερντογάν ξεκίνησε την επιχείρηση «Κλάδος Ελιάς» κατά των Κούρδων. Οι λεηλασίες δεν άργησαν.

Και όσοι δεν πρόλαβαν να φύγουν, είδαν τους Τούρκους στρατιώτες και τους Σύρους αντάρτες συμμάχους τους να καταστρέφουν τα πάντα. Όχι μόνο τα σύμβολα της ιστορίας τους, όπως το άγαλμα του ήρωά τους Καβά. Τα σπίτια και τα μαγαζιά τους επίσης.

Οι πρώτες εικόνες είχαν κάνει την εμφάνισή τους από την Κυριακή. Και τώρα, το Γαλλικό πρακτορείο δημοσιεύει νέες φωτογραφίες ντροπής.

Στο στόχαστρο δεν μπαίνουν μόνο οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις αλλά και τα σπίτια ή τα μαγαζιά των πολιτών.

Στο στόχαστρο των εισβολέων μπαίνουν τα πάντα. Σπίτια και μαγαζιά, σύμφωνα με το AFP και Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές. Και σοκαριστικές. Στρατιώτες μπαίνουν σε σπίτια, σε σούπερ μάρκετ και εστιατόρια και φεύγουν με… γεμάτα χέρια. Με τρόφιμα και ηλεκτρονικές συσκευές. Παίρνουν ακόμη και κουβέρτες, μεταδίδουν οι ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Έφτασαν ακόμη και στο σημείο να δέσουν αυτοκίνητα και τρακτέρ σε φορτηγά και να τα περιφέρουν στην πόλη.

Οι λεηλασίες και οι βαδαλισμοί άρχισαν από την πρώτη στιγμή της εισβολής στο Αφρίν. Λίγο αφού η σημαία με την ημισέληνο κυμάτιζε σε σχεδόν όλα τα κτίρια της πόλης.

Κάτοικος του Αφρίν δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είδε στρατιώτες της Τουρκίας να εισβάλουν σε μαγαζιά και να τα λεηλατούν. Την ίδια στιγμή, άλλοι, έκλεβαν αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα στους δρόμους.

Κάποιοι έβαλαν φωτιά σε κάβες.

I spoke to Arab activists who are on side of Turkish backed Syrian rebels in Afrin enclave. They complain all houses are being looted by rebels. Cars, furniture, tvs &supermarkets all getting stolen. Civilians who stayed behind are scared. Couple of pics emerging from Afrin: pic.twitter.com/5rMCvjaeMT

— Jenan Moussa (@jenanmoussa) March 18, 2018