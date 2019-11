Νεφρό – γίγας αφαιρέθηκε από ασθενή σε νοσοκομείο της Ινδίας!

Νεφρό βάρους… 7,4 κιλών αφαιρέθηκε από τον 56χρονο ασθενή αυτοσωματικής πολυκυστικής νεφροπάθειας επικρατούσας μορφής. Η επέμβαση έγινε τον περασμένο μήνα στο νοσοκομείο Σιρ Γκάνγκα Ραρ στην ινδική πρωτεύουσα και κράτησε δύο ώρες.



Το νεφρό, που είχε μέγεθος μπάλας του μπόουλινγκ, είναι από τα μεγαλύτερα που έχουν αφαιρεθεί ποτέ σε χειρουργική επέμβαση.

