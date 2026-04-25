Νεκρός Αμερικανός εκατομμυριούχος σε σαφάρι στη Γκαμπόν – Ποδοπατήθηκε από ελέφαντες

Οι ελέφαντες εμφανίστηκαν «από το πουθενά» και ο Ντόσιο δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί, ούτε καν να πυροβολήσει με το κυνηγετικό του όπλο
ελέφαντες
Αδιανόητο θάνατο βρήκε ένας 75χρονος Αμερικανός εκατομμυριούχος, κυνηγός μεγάλων θηραμάτων, όταν σε σαφάρι στη Γκαμπόν ποδοπατήθηκε από κοπάδι ελεφάντων.

Ο Έρνι Ντόσιο, ιδιοκτήτης αμπελώνα από το Λόντι της Καλιφόρνια, σκοτώθηκε αφού συνθλίφτηκε από ελέφαντες στην προσπάθεια του να κυνηγήσει μία αντιλόπη.

Σύμφωνα με τη DailyMail, ο 75χρονος κυνηγούσε ένα σπάνιο ντούικερ, ένα είδος αντιλόπης με κίτρινη ράχη, όταν αυτός και ο οδηγός του συνάντησαν απροσδόκητα πέντε θηλυκούς ελέφαντες και ένα μικρό.

Οι ελέφαντες ήταν καλά κρυμμένοι στην πυκνή βλάστηση και δεν τους είχαν δει οι άντρες. Τότε εμφανίστηκαν «από το πουθενά» και ο Ντόσιο δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί, ούτε καν να πυροβολήσει με το κυνηγετικό του όπλο.

Το κοπάδι ελεφάντων όρμησε αμέσως πάνω στον Ντόσιο και τον επαγγελματία οδηγό του, ποδοπατώντας τους.

Οι αφρικανικοί ελέφαντες είναι τα μεγαλύτερα χερσαία θηλαστικά και τα θηλυκά μπορούν να φτάσουν σε ύψος τα 3,5 μέτρα, να ζυγίζουν σχεδόν τέσσερις τόνους και να τρέχουν με ταχύτητες έως και 40 χλμ/ώρα.

Η εταιρεία διαχείρισης σαφάρι Collect Africa επιβεβαίωσε ότι ο Ντόσιο σκοτώθηκε και ο οδηγός του τραυματίστηκε σοβαρά.

Σύμφωνα με συνταξιούχο κυνηγό από το Κέηπ Τάουν που γνώριζε τον Ντόσιο, ο 75χρονος Αμερικάνος κυνηγούσε από τότε που έβγαλε για πρώτη φορά άδεια.

Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, είχε κυνηγήσει ελέφαντες, λεοπαρδάλεις, ρινόκερους, βουβάλια και λιοντάρια σε όλη την Αφρική και, πίσω στην πατρίδα του, στις ΗΠΑ, είχε κυνηγήσει σχεδόν κάθε είδος άγριου ελαφιού

 
 
 
 
 
Ο Ντόσιο κατείχε μια τεράστια συλλογή από κεφάλια εξωτικών ζώων – συμπεριλαμβανομένων ελεφάντων και λιονταριών – σε δωμάτια με τρόπαια στο σπίτι του.

Κόσμος
