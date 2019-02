Νεκρός διάσημος ράπερ – Ήταν μόλις 28 ετών!

Ο ράπερ Blaine Johnson που έγινε γνωστός με το ψευδώνυμο Cadet σκοτώθηκε σε ηλικία μόλις 28 ετών, μετά από τροχαίο δυστύχημα.

Την είδηση επιβεβαίωσε με λιτή ανακοίνωσή της η οικογένεια του ράπερ.

«Εμείς, η οικογένεια του Blaine Cameron Johnson ή αλλιώς γνωστού ως Cadet (Underrated Legend) θα θέλαμε να μοιραστούμε το δυσάρεστο νέο ότι τις πρωινές ώρες της 9ης Φεβρουαρίου απεβίωσε ενώ ήταν επέβαινε σε ταξί, πηγαίνοντας σε συναυλία. Αυτή τη στιγμή εμείς, η οικογένειά του, εκτιμούμε την ανυπομονησία σας και θα μοιραστούμε μαζί σας οποιαδήποτε πληροφορία, όταν κια όπως μπορούμε. Ευχαριστούμε προκαταβολικά προκαταβολικά για τη συμπαράστασή σας. Με αγάπη, η οικογένεια Johnson», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η είδηση μεταδόθηκε αστραπιαία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλώντας θλίψη στους λάτρεις του ράπερ.

