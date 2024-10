Νεκρός ο διοικητής της Χεζμπολάχ στη Ναμπατίγια – Το Ισραήλ βομβαρδίζει την πόλη Μπααλμπέκ

Νέες επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ ετοιμάζεται να εξαπολύσει ο στρατός του Ισραήλ στην περιοχή της Ναμπατίγια στο νότιο Λίβανο, αφού έδωσε σήμερα (30.10.2024) εντολή εκκένωσης στους κατοίκους για να απομακρυνθούν από τις εστίες τους.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού έγραψε στο «Χ» ότι: «Για την ασφάλειά σας, πρέπει να εκκενώσετε αμέσως τα σπίτια σας και να μετακινηθείτε βόρεια του ποταμού Αουάλι», ενώ ανακοίνωσε πως σκοτώθηκε ο αναπληρωτής διοικητή των Δυνάμεων Ραντουάν της Χεζμπολάχ στη Ναμπατίγια.

Την ίδια στιγμή, οι κάτοικοι της Μπααλμπέκ εγκαταλείπουν σήμερα μαζικά την πόλη με ιστορία χιλιετιών που βρίσκεται στον ανατολικό Λίβανο, ύστερα από εντολή εκκένωσης που δόθηκε από τον ισραηλινό στρατό, όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου στο σημείο.

👇🏼In an IDF intelligence-directed strike, the IAF struck and eliminated Mustafa Ahmad Shahadi, Deputy Commander of Hezbollah’s Radwan Forces in the area of Nabatieh. https://t.co/NNwQGVmEGe

Το Ισραήλ άρχισε να εξαπολύει σφοδρές αεροπορικές επιδρομές στην ιστορική πόλη Μπααλμπέκ και στα γύρω χωριά στην ανατολική περιοχή Μπεκάα του Λιβάνου, δήλωσαν πηγές ασφαλείας στο Reuters, και ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους της Μπααλμπέκ και πολλών γειτονικών κοινοτήτων στον ανατολικό Λίβανο να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, δηλώνοντας ότι θέλει να πραγματοποιήσει στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά εγκαταστάσεων της φιλοϊρανικής ισλαμιστικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στην περιοχή.

«Για την ασφάλεια τη δική σας και της οικογένειάς σας, θα πρέπει να εκκενώσετε αμέσως τις κατοικίες σας και να μετακινηθείτε εκτός της πόλης και των χωριών» ανέφεραν οι Ισραηλινοί.

The IDF spokesperson in Arabic, Avichay Adraee, issued evacuation instructions for the residents of the Baalbek area in Lebanon.



The IDF urges residents to leave the area for their safety. pic.twitter.com/oBvVt0HtlE