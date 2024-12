Νεκρός σε έκρηξη στη Μόσχα ο επικεφαλής των δυνάμεων πυρηνικής προστασίας της Ρωσίας

Δύο στρατιωτικοί σκοτώθηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στη συνοικία Ριζάνσκι Πρασπέκτ της Μόσχας. Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τον λογαριασμό Baza στο Telegram, η έκρηξη σημειώθηκε στη συνοικία της Μόσχας στη Ρωσία με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο, ο αντιστράτηγος Ιγκόρ Κιρίλοφ, επικεφαλής των Δυνάμεων Πυρηνικής, Βιολογικής και Χημικής Προστασίας του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, αλλά και ο βοηθός του, επίσης στρατιωτικός.

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, η έκρηξη σημειώθηκε όταν οι δύο άνδρες έβγαιναν από κτήριο. Πιθανότατα, ο εκρηκτικός μηχανισμός ήταν τοποθετημένος σε ηλεκτρικό πατίνι που βρισκόταν απέξω.

Στο κτήριο, η πόρτα της εισόδου καταστράφηκε και τα τζάμια θρυμματίστηκαν.

Lieutenant General Igor Kirillov, the Commander of the Russian Armed Force’s Radiological, Chemical and Biological Defence Unit, as well as one of his Deputies were Killed in a Bombing earlier tonight at the Entrance to an Apartment Building in the Ryazansky District of Moscow. pic.twitter.com/FhbzUuwwlj