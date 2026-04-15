Νεμπράσκα: Γυναίκα μαχαίρωσε παιδί που είχε απαγάγει από την μητέρα του – Την εκτέλεσαν αστυνομικοί, σκληρές εικόνες

Σκληρές εικόνες έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την απαγωγή ενός παιδιού 3 χρονών αλλά και την επίθεση που δέχθηκε από μία 31χρονη, στη Νεμπράσκα των ΗΠΑ.

Η 31χρονη άρπαξε τον 3χρονο από Walmart στη Νεμπράσκα υπό την απειλή μαχαιριού. Πλάνα από κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν καρέ – καρέ την απαγωγή. Στο βίντεο φαίνεται η Noemi Guzman να κλέβει το κουζινομάχαιρο από την επιχείρηση και να πλησιάζει το παιδί ενώ βρίσκονταν με την μητέρα του. Λίγο πιο μετά αποτυπώνεται να κραδαίνει το μαχαίρι και να αναγκάζει την γυναίκα να απομακρυνθεί ενός ο 3χρονος βρίσκεται μέσα στο καρότσι.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί εντοπίζοντας την γυναίκα με τον 3χρονο στο πάρκινγκ της επιχείρησης. Αν και της ζήτησαν αρκετές φορές να απομακρυνθεί, η 31χρονη εν τέλει μαχαίρωσε το παιδί και οι αστυνομικοί την εξουδετέρωσαν.

Πλάνα από τις κάμερες που έφεραν οι αστυνομικοί κατέγραψαν τις τρομακτικές στιγμές που η 31χρονη μαχαιρώνει τον 3χρονο και πέφτει νεκρή από τις σφαίρες.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο πρόσωπο και το χέρι του αλλά είναι καλά στην υγεία του.

«Οι αστυνομικοί που ανταποκρίθηκαν αντέδρασαν με επαγγελματισμό και παρενέβησαν για να σώσουν τη ζωή του παιδιού», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Ομάχα, Τοντ Σμάδερερ, σε ανακοίνωση.

«Η κοινότητα μπορεί να είναι σίγουρη ότι οι αστυνομικοί της Ομάχα είναι έτοιμοι να δράσουν με θάρρος και αποφασιστικότητα στις πιο σοβαρές καταστάσεις για να προστατεύσουν το κοινό», συνέχισε.