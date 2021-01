Νέο διχαστικό tweet του Ντόναλντ Τραμπ

Από την στιγμή που άνοιξε και πάλι ο μπλοκαρισμένος λογαριασμός του στο twitter ο Ντόναλντ Τραμπ το μόνο που είχε ανεβάσει ήταν το βίντεο με το οποίο προσπάθησε να μαζέψει τα ασυμμάζευτα.

Αυτό όμως κράτησε λίγο. Με νέο tweet ο απερχόμενος Πρόεδρος των ΗΠΑ, έκλεισε και πάλι το μάτι στους υποστηρικτές του σαν να μην έγινε τίποτα και σαν να μην πέθαναν πέντε άνθρωποι στις ταραχές της 6ης Ιανουαρίου στην εισβολή στο Καπιτώλιο.

«Τα 75 εκατομμύρια των μεγάλων αμερικανών πατριωτών που με ψήφισαν βάζοντας την Αμερική πρώτα και κάνοντας την αμερική μεγάλη ξανά, θα έχουν μια δυνατή φωνή στο μέλλον. Δεν θα τους χλευάζουν, δεν θα τους φέρονται άδικα με κανέναν τρόπο», έγραψε στο νέο του διχαστικό tweet ο Τραμπ.

The 75,000,000 great American Patriots who voted for me, AMERICA FIRST, and MAKE AMERICA GREAT AGAIN, will have a GIANT VOICE long into the future. They will not be disrespected or treated unfairly in any way, shape or form!!!