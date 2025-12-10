Νέο εμπόδιο στα ταξίδια από τον Τραμπ: Οι ΗΠΑ ζητούν το ιστορικό 5ετίας των social media όλων των ξένων τουριστών

Η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζει ένα μέτρο που θα μπορούσε να αλλάξει δραστικά την εμπειρία των τουριστών στις ΗΠΑ: όλοι οι επισκέπτες θα πρέπει να παρέχουν το πλήρες ιστορικό των social media των τελευταίων πέντε ετών, μαζί με διευθύνσεις emails, αριθμούς τηλεφώνου και οικογενειακά στοιχεία οικογένειας προκειμένου να εισέλθουν στη χώρα.

Η πρωτοφανής κίνηση, που δημοσιεύτηκε στο Federal Register, προσθέτει ένα νέο επίπεδο ελέγχου για τουρίστες και ταξιδιώτες ακόμη και από χώρες με απαλλαγή θεώρησης, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία, και έρχεται να ενταθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυστηροποίησης της μετανάστευσης και της επιτήρησης των ξένων από την κυβέρνηση Τραμπ.

Σύμφωνα με το CBC News τα δεδομένα θα είναι «υποχρεωτικά» για όλους που θέλουν να μπουν στις ΗΠΑ, ανεξαρτήτως εάν προέρχονται από χώρες που απαιτούν βίζα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων (CBP).

Οι κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας συγκαταλέγονται στις χώρες που οι επισκέπτες τους δεν χρειάζονται βίζα για να εισέλθουν στις ΗΠΑ, κάτι που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα μπορούσε να προσθέσει ένα επιπλέον εμπόδιο για τους ταξιδιώτες. Οι πολίτες αυτών των χωρών μπορούν επί του παρόντος να συμπληρώνουν το «Ηλεκτρονικό Σύστημα για Άδειες Ταξιδιού» αντί να λάβουν βίζα.

Εκτός από το ιστορικό των social media, η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων (CBP) θα προσθέσει νέα πεδία συλλογής δεδομένων, όπως διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμούς τηλεφώνου που χρησιμοποιήθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια, καθώς και τις διευθύνσεις και τα ονόματα των μελών της οικογένειας.

Το αμερικανικό κοινό έχει προθεσμία 60 ημερών για να σχολιάσει την πρόταση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μητρώου.

Οι ΗΠΑ θα φιλοξενήσουν του χρόνου εκδηλώσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA, οι οποίες αναμένεται να προσελκύσουν οπαδούς από όλο τον κόσμο.

Το Electronic Frontier Foundation, ομάδα υπεράσπισης, χαρακτήρισε την κίνηση πρωτοφανή, επισημαίνοντας ότι οι περιορισμοί είχαν στόχο να «επιτηρήσουν και να καταστείλουν τη δραστηριότητα των ξένων φοιτητών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».